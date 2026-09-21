La Russia Unita di Putin ottiene 355 seggi su 450

Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto a queste elezioni il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberaldemocratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi.

L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni, nel 2021.