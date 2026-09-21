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La Russia Unita di Putin ottiene 355 seggi su 450

L'affluenza alle urne è cresciuta, segnando una partecipazione superiore rispetto al 2021.
La Russia Unita di Putin ottiene 355 seggi su 450
Afp
Fonte Ats Ans
di Redazione
La Russia Unita di Putin ottiene 355 seggi su 450
L'affluenza alle urne è cresciuta, segnando una partecipazione superiore rispetto al 2021.

MOSCA - Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale.

Nelle precedenti elezioni parlamentari, cinque anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi.

Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto a queste elezioni il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberaldemocratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi.

L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni, nel 2021.

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