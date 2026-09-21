RUSSIA
La Russia Unita di Putin ottiene 355 seggi su 450
L'affluenza alle urne è cresciuta, segnando una partecipazione superiore rispetto al 2021.
Afp
Fonte Ats Ans
La Russia Unita di Putin ottiene 355 seggi su 450
0 / 1
La Russia Unita di Putin ottiene 355 seggi su 450
L'affluenza alle urne è cresciuta, segnando una partecipazione superiore rispetto al 2021.
La Russia Unita di Putin ottiene 355 seggi su 450
L'affluenza alle urne è cresciuta, segnando una partecipazione superiore rispetto al 2021.
MOSCA - Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale.
Nelle precedenti elezioni parlamentari, cinque anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi.
Il Partito Comunista, arrivato secondo, ha ottenuto a queste elezioni il 13,81% dei voti e 40 seggi. Il Partito Liberaldemocratico ha ottenuto l'8,98% e 25 seggi. Il partito Gente Nuova il 7,96% dei voti e 20 seggi.
L'affluenza è stata del 59%, in rialzo rispetto al 51,7% delle precedenti elezioni, nel 2021.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO