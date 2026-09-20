L'idea di Meloni: niente velo sul volto nelle scuole e un limite massimo agli studenti stranieri
La “stretta“ sul sistema scolastico comunicata durante una convention del movimento giovanile di Fratelli d'Italia
ROM - La presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni intende vietare burqa e niqab nelle scuole. Inoltre, secondo la sua volontà, la quota di bambini stranieri per ogni classe scolastica dovrebbe essere limitata per legge, come ha annunciato Meloni durante un evento dell'organizzazione giovanile del suo partito Fratelli d'Italia. Secondo quanto riferito, il Consiglio dei ministri discuterà presto le proposte.
«A scuola si va a volto scoperto. E in Italia nessuno può decidere, in nome di una tradizione vera o presunta, che una giovane donna debba velarsi», ha detto Meloni davanti ai suoi sostenitori.
Limite massimo per studenti stranieri
Secondo Meloni, un limite massimo di alunni stranieri per classe dovrebbe accelerare l'integrazione. «Se in una classe c'è solo un bambino che non capisce l'italiano, probabilmente questo bambino imparerà la lingua insieme ai suoi compagni e insegnanti e potrà integrarsi rapidamente.»
«Non può essere che in una classe italiana i bambini italiani si sentano messi all'angolo perché sono diventati una minoranza. Questo non va bene.» Inoltre, Meloni vuole anche obbligare i genitori degli alunni con problemi di integrazione a imparare l'italiano.
In Italia, a causa della posizione del Paese sul Mediterraneo e della sua vicinanza all'Africa e al Medio Oriente, arrivano particolarmente molti migranti.
Meloni sotto pressione prima delle elezioni
Meloni guida il governo italiano ininterrottamente da più tempo di qualsiasi altro presidente del Consiglio italiano dal dopoguerra. La 49enne aveva condotto con successo la campagna elettorale promettendo una linea dura contro i migranti.
Nel prossimo anno si voterà nuovamente in Italia. Nei sondaggi Meloni e i suoi Fratelli sono davanti a tutti gli altri partiti. Tuttavia, nelle ultime settimane la sua coalizione di destra è stata sempre più sotto pressione a causa del nuovo partito Futuro Nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci. Il partito di Vannacci si colloca ancora più a destra e chiede una linea ancora più dura contro la migrazione.