L'idea di Meloni: niente velo sul volto nelle scuole e un limite massimo agli studenti stranieri

Nel prossimo anno si voterà nuovamente in Italia. Nei sondaggi Meloni e i suoi Fratelli sono davanti a tutti gli altri partiti. Tuttavia, nelle ultime settimane la sua coalizione di destra è stata sempre più sotto pressione a causa del nuovo partito Futuro Nazionale dell'ex generale Roberto Vannacci. Il partito di Vannacci si colloca ancora più a destra e chiede una linea ancora più dura contro la migrazione.