Fredriksen non si sbottona sull'accordo con gli Usa: «Ho degli ottimi rapporti con Trump»

Ha affermato di comprendere il grande interesse su cosa significhi concretamente l'accordo. Tuttavia, lei stessa e il premier della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen non firmerebbero alcun accordo "se non fosse positivo per la Groenlandia", ha assicurato secondo l'emittente TV 2.

Gli Stati Uniti, la Danimarca e la Groenlandia avevano annunciato venerdì sera a sorpresa una svolta nella disputa sull'isola. Nella prossima settimana dovrebbe essere firmato un accordo con gli Stati Uniti, hanno comunicato i governi di Danimarca e Groenlandia. Anche Nielsen, secondo l'agenzia di stampa Ritzau, si recherà oggi, domenica, a New York.