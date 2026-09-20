Cerca e trova immobili
Segnalaci
DANIMARCA

Fredriksen non si sbottona sull'accordo con gli Usa: «Ho degli ottimi rapporti con Trump»

La premier danese, e il suo Governo, non si sbilancia in attesa della firma (che il presidente Usa dice di aver già fatto).
Fredriksen non si sbottona sull'accordo con gli Usa: «Ho degli ottimi rapporti con Trump»
IMAGO / Chris Emil Janßen
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Fredriksen non si sbottona sull'accordo con gli Usa: «Ho degli ottimi rapporti con Trump»
La premier danese, e il suo Governo, non si sbilancia in attesa della firma (che il presidente Usa dice di aver già fatto).

La premier danese Mette Frederiksen continua a non fornire dettagli sull'accordo con gli Stati Uniti dopo l'annunciata svolta nella disputa sulla Groenlandia.

Per ora l'accordo non è stato formalmente siglato
Frederiksen, secondo i media danesi, ha dichiarato che intende entrare nei dettagli solo quando ci sarà un accordo firmato, prima della sua partenza per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

Ha affermato di comprendere il grande interesse su cosa significhi concretamente l'accordo. Tuttavia, lei stessa e il premier della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen non firmerebbero alcun accordo "se non fosse positivo per la Groenlandia", ha assicurato secondo l'emittente TV 2.

Gli Stati Uniti, la Danimarca e la Groenlandia avevano annunciato venerdì sera a sorpresa una svolta nella disputa sull'isola. Nella prossima settimana dovrebbe essere firmato un accordo con gli Stati Uniti, hanno comunicato i governi di Danimarca e Groenlandia. Anche Nielsen, secondo l'agenzia di stampa Ritzau, si recherà oggi, domenica, a New York.

Frederiksen: Ho «ottimi rapporti» con Trump
Secondo i media danesi, Frederiksen incontrerà personalmente nei prossimi giorni il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ha dichiarato di avere un "ottimo rapporto" con il repubblicano, secondo quanto riportato dall'emittente DR, rispondendo alla domanda se attendesse con piacere l'incontro. La disputa sulla strategica isola, che è ampiamente autonoma ma appartiene al territorio danese, aveva causato tensioni tra Danimarca e Stati Uniti negli ultimi mesi.

Trump si è già espresso venerdì in modo molto più concreto, dichiarando che l'accordo è già stato concluso. Secondo il repubblicano, con l'accordo gli Stati Uniti si assicurano ampi poteri e controllo sull'isola artica. Le parti danese e groenlandese non hanno finora confermato le affermazioni di Trump in questi termini.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
danimarcadonald trumpgroenlandiamette frederiksenstati uniti
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato morto l'uomo scomparso
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior

Ritrovato morto l'uomo scomparso

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano
LIVE
LUGANO
1 gior
22

Muore e lascia 300'000 franchi in eredità...al Comune di Lugano

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
2 gior
52
179

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti
LIVE
BELLINZONA
2 gior
28
71

Maggiorenni e, a quanto pare, consenzienti

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese
LIVE
LOCARNO
2 gior
77
92

Mille domande sul "molestatore" che si aggira per il Locarnese

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri
LIVE
CANOBBIO
1 gior
4
15

Canobbio, incendio in via delle Scuole: intervengono i pompieri

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso
LIVE
CANTONE
2 gior
12
23

Pane e biscotti sotto la lente del Laboratorio cantonale. Ecco cosa è emerso

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
2 gior
94
150

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior

Uomo scomparso: trambusto nei dintorni di Cavergno

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
3 gior
22
67

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
2 gior

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
4 gior
128
300

Sono morti il pudore e la decenza

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi
LIVE
ZURIGO
19 ore

Il parapendio gli precipita proprio davanti agli occhi

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten
LIVE
VALLESE
2 gior
6
20

C'è una potenziale eco-bomba sotto le macerie di Blatten

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»
LIVE
BERNA
1 gior
8
41

Quei fili di nylon che fanno paura: «Finirci contro a 150 km/h sarebbe molto pericoloso»

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra
LIVE
CANTONE
1 gior
1
14

Il cuore si spezza. Di nuovo. Tanto vale mangiarci sopra

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
2 gior
15
55

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

«Un fulmine a ciel sereno»
LIVE
BALERNA
1 gior
11
21

«Un fulmine a ciel sereno»

Che angoscia su quell'alpe
LIVE
VERZASCA
2 gior
64
98

Che angoscia su quell'alpe

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»
LIVE
ATTUALITÀ
8 ore
8
83

«Voglio che le donne abbiano ciò che hanno gli uomini: sesso senza vergogna»

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler
LIVE
SVIZZERA
6 ore
21
110

Migros valuta una rottura storica con l’eredità di Duttweiler

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
16

Swiss perde 8 posizioni: queste sono le migliori compagnie aeree del mondo

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti
LIVE
ARGOVIA
1 gior
30
69

Patente da meno di 24 ore, poi lo schianto con l'auto sportiva: due feriti

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere
LIVE
CANTONE
17 ore
13
38

Inverno 2026 più caldo della storia? L’esperimento di MeteoSvizzera fa riflettere

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
2 gior
4
17

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
3 gior
10
31

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino
LIVE
MENDRISIO
19 ore
12
37

E sono sette, Kevin Gilardoni è ancora il re del Ticino

Barbari, non tifosi: delirio a Berna
LIVE
BERNA
21 ore
8
87

Barbari, non tifosi: delirio a Berna

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
3 gior
13
46

Fregati dai "compro oro"

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita
LIVE
ARGOVIA
2 gior

Si schianta contro un camion nell'area di sosta e perde la vita

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze
LIVE
LUGANO
22 ore
19
15

Il Maglio al taglio del nastro, fra polemiche e speranze

Cercatore di funghi precipita da 20 metri
LIVE
ROVEREDO (GR)
4 ore
21
19

Cercatore di funghi precipita da 20 metri

Spariti 6 metri di ghiaccio: la foto che lascia senza parole
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
94

Spariti 6 metri di ghiaccio: la foto che lascia senza parole

Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online
LIVE
GINEVRA
1 gior

Narcotizzava la moglie, la stuprava e filmava tutto. Poi postava i video online

Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati
LIVE
CANTONE
1 gior
34
85

Cocaina, tracce nell’80% dei bagni controllati

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»
LIVE
SOLETTA
1 gior
12
48

«L'infermiere mi ha palpeggiata. Sono rimasta paralizzata»

Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale
LIVE
LUGANO
1 gior
17
27

Bernardi condannato per tentato omicidio e incendio intenzionale

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi
LIVE
LUGANO
3 gior
4
9

«Una violenza brutale»: chiesti 9 anni a Bernardi

Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori
LIVE
CANTONE
1 gior
9
23

Secondo tubo del Gottardo: oltre 3mila visitatori

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime
LIVE
MORBIO INFERIORE
1 ora

Centauro a terra soccorso dalla Rega. Ferite gravissime

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
3 gior
13
49

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»
LIVE
LOCARNO
8 ore
39

Dall’alto contro le fiamme: «Serve sangue freddo»

Frontalieri, cosa succederebbe senza Schengen? Berna avverte: più controlli e code ai confini
LIVE
VALUTE E FRONTIERE
1 gior

Frontalieri, cosa succederebbe senza Schengen? Berna avverte: più controlli e code ai confini

Fungiatt, un po' di prudenza può salvare la vita
LIVE
CANTONE
1 gior
4
14

Fungiatt, un po' di prudenza può salvare la vita

Scoperta in Bolivia una nuova specie di felino
LIVE
BOLIVIA
2 gior
3

Scoperta in Bolivia una nuova specie di felino

Qualcuno ha detto «Just Eat in Ticino?»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
15

Qualcuno ha detto «Just Eat in Ticino?»

PostFinance, conti a zero nell'app
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
44

PostFinance, conti a zero nell'app

La festa? Un'altra volta
LIVE
HCAP / HCL
2 gior
1

La festa? Un'altra volta

Xhaka si schiera con Thaçi e scoppia la polemica
LIVE
CALCIO
1 gior
8
88

Xhaka si schiera con Thaçi e scoppia la polemica

Ambrì, dominio e brividi: il Rapperswil cade 6-3 alla Gottardo Arena
LIVE
HCAP
1 gior
7
62

Ambrì, dominio e brividi: il Rapperswil cade 6-3 alla Gottardo Arena

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Oggi si vota a Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore
LIVE
GERMANIA
25 min

Oggi si vota a Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto
LIVE
ITALIA
3 ore
1
3

Morto il figlio di Leone Di Lernia, decapitato in uno schianto in moto

La Corea del Nord lancia nuovamente un missile balistico
LIVE
COREA DEL NORD / GIAPPONE
3 ore
5

La Corea del Nord lancia nuovamente un missile balistico

Attacchi nella notte su Mosca, 30 aerei dirottati verso altre città
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
3 ore
17

Attacchi nella notte su Mosca, 30 aerei dirottati verso altre città

Elezioni in Russia terminate, come si comporterà il partito di Putin?
LIVE
RUSSIA
8 ore
23
53

Elezioni in Russia terminate, come si comporterà il partito di Putin?

Riad sotto attacco: fumo ed esplosioni nello scalo della città
LIVE
MEDIO ORIENTE
19 ore
24

Riad sotto attacco: fumo ed esplosioni nello scalo della città

Trump chiude la porta in faccia alla CNN: non potrà più entrare alla Casa Bianca
LIVE
STATI UNITI
21 ore
28
113

Trump chiude la porta in faccia alla CNN: non potrà più entrare alla Casa Bianca

Il Comitato militare della Nato ha un nuovo presidente
LIVE
NATO
23 ore
1
26

Il Comitato militare della Nato ha un nuovo presidente

Ben oltre le stime: la guerra in Iran è costata 45 miliardi
LIVE
MEDIO ORIENTE
1 gior
12
36

Ben oltre le stime: la guerra in Iran è costata 45 miliardi

Mosca denuncia un grave attacco informatico sul voto online
LIVE
RUSSIA
1 gior
10
45

Mosca denuncia un grave attacco informatico sul voto online