Fredriksen non si sbottona sull'accordo con gli Usa: «Ho degli ottimi rapporti con Trump»
La premier danese, e il suo Governo, non si sbilancia in attesa della firma (che il presidente Usa dice di aver già fatto).
La premier danese Mette Frederiksen continua a non fornire dettagli sull'accordo con gli Stati Uniti dopo l'annunciata svolta nella disputa sulla Groenlandia.
Per ora l'accordo non è stato formalmente siglato
Frederiksen, secondo i media danesi, ha dichiarato che intende entrare nei dettagli solo quando ci sarà un accordo firmato, prima della sua partenza per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.
Ha affermato di comprendere il grande interesse su cosa significhi concretamente l'accordo. Tuttavia, lei stessa e il premier della Groenlandia Jens-Frederik Nielsen non firmerebbero alcun accordo "se non fosse positivo per la Groenlandia", ha assicurato secondo l'emittente TV 2.
Gli Stati Uniti, la Danimarca e la Groenlandia avevano annunciato venerdì sera a sorpresa una svolta nella disputa sull'isola. Nella prossima settimana dovrebbe essere firmato un accordo con gli Stati Uniti, hanno comunicato i governi di Danimarca e Groenlandia. Anche Nielsen, secondo l'agenzia di stampa Ritzau, si recherà oggi, domenica, a New York.
Frederiksen: Ho «ottimi rapporti» con Trump
Secondo i media danesi, Frederiksen incontrerà personalmente nei prossimi giorni il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ha dichiarato di avere un "ottimo rapporto" con il repubblicano, secondo quanto riportato dall'emittente DR, rispondendo alla domanda se attendesse con piacere l'incontro. La disputa sulla strategica isola, che è ampiamente autonoma ma appartiene al territorio danese, aveva causato tensioni tra Danimarca e Stati Uniti negli ultimi mesi.
Trump si è già espresso venerdì in modo molto più concreto, dichiarando che l'accordo è già stato concluso. Secondo il repubblicano, con l'accordo gli Stati Uniti si assicurano ampi poteri e controllo sull'isola artica. Le parti danese e groenlandese non hanno finora confermato le affermazioni di Trump in questi termini.