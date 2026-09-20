Oggi si vota a Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore
Grande partecipazione nel primo giorno delle nuove Regionali per delle votazioni che assumono una grande importanza dopo il trionfo dell'Afd di due settimane fa.
Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore hanno dato il via alle loro elezioni regionali con una grande partecipazione, due settimane dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt. Fino alle 14.00, in Meclemburgo-Pomerania Anteriore avevano già votato il 40,7 per cento dei circa 1,3 milioni di aventi diritto nei seggi elettorali (2021: 32,5 per cento), ha comunicato la direzione elettorale regionale.
A Berlino, la partecipazione a mezzogiorno era del 27,9 per cento, 4,5 punti percentuali in più rispetto alle elezioni del 2023 alla stessa ora, come ha riferito la direzione elettorale regionale. Secondo la comunicazione, nel dato sulla partecipazione sono stati considerati anche i certificati elettorali rilasciati. Circa un terzo di questi riguardava il voto per corrispondenza, ha dichiarato il direttore elettorale Stephan Bröchler alla DPA.
I risultati potrebbero essere determinanti per il futuro della coalizione nero-rossa a livello federale. Negli ultimi giorni si era speculato a lungo se il cancelliere Friedrich Merz (CDU) potesse restare ancora a lungo in carica – anche tra le fila dell'Unione.
La ministra presidente e candidata di punta della SPD in Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Manuela Schwesig, ha invitato gli aventi diritto al voto a recarsi alle urne. Al momento del voto ha dichiarato: «Mi auguro che tutti i cittadini vadano a votare e diano un segnale forte e che sia una buona giornata per il nostro Paese».
A Berlino, il candidato di punta della CDU, Stefan Evers, si è recato al voto «particolarmente rilassato e tranquillo», secondo le sue stesse parole. Ha dichiarato: «A Berlino è una sfida all'ultimo voto».
Questa è la situazione di partenza:
Berlino
Nella capitale Berlino, la coalizione di governo composta da CDU e SPD dal 2023 potrebbe perdere la maggioranza. Secondo i sondaggi, solo alleanze a tre potrebbero ottenere la maggioranza: o la CDU si allea con SPD e Verdi, oppure la Linke si unisce a SPD e Verdi. Decisivo sarà: chi sarà la forza più forte nella nuova Camera dei deputati e potrà così rivendicare la carica di sindaco reggente – di nuovo la CDU o per la prima volta in assoluto la Linke?
CDU e Linke si attestano negli ultimi sondaggi tra il 20 e il 23 per cento, in ordine variabile. Poco dietro seguono AfD e Verdi. La SPD, che governa ininterrottamente a Berlino dal 1989, può sperare solo nel quinto posto con il 10-15 per cento.
Sono chiamati al voto 2,5 milioni di cittadini. Per la prima volta possono votare anche i sedicenni e i diciassettenni. Sono previsti 2'542 seggi elettorali tradizionali, ai quali si aggiungono 1'572 seggi per il voto per corrispondenza. Fino a 40'000 scrutatori sono in servizio.
La CDU aveva escluso a luglio il suo sindaco reggente Kai Wegner dalla corsa, sostituendolo con il senatore alle finanze Evers come nuovo candidato di punta. Alla base della decisione, nuove rivelazioni su dichiarazioni false di Wegner riguardo alla gestione della crisi durante una grande interruzione di corrente a gennaio.
Per la Linke, la giurista quarantacinquenne Elif Eralp entrerebbe nel Rotes Rathaus se il suo partito diventasse la forza più forte. La madre di due figli ha fatto campagna per «fermare le speculazioni sugli affitti» e socializzare circa 220'000 appartamenti attualmente di proprietà di grandi gruppi immobiliari. In campagna elettorale ha dovuto affrontare accuse secondo cui nel suo partito ci sarebbero ormai molti attivisti palestinesi apertamente antisemiti.
Meclemburgo-Pomerania Anteriore
In Meclemburgo-Pomerania Anteriore la campagna elettorale è stata caratterizzata dal duello tra AfD e SPD. Nei sondaggi l'AfD è stata a lungo nettamente in testa, ma nelle ultime settimane la SPD con la ministra presidente Schwesig ha recuperato terreno. Di recente il vantaggio dell'AfD si è ridotto – fino a quando la SPD l'ha superata nell'ultimo sondaggio prima del voto. Negli ultimi rilevamenti l'AfD era tra il 36 e il 38 per cento, la SPD tra il 33 e il 37 per cento.
Dopo la vittoria elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt due settimane fa, Schwesig si è presentata ancora più decisamente come “la donna contro il blu" contro il candidato AfD Leif-Erik Holm. Il suo partito promuove con sicurezza la sua candidatura a prossimo ministro presidente.
Se l'AfD dovesse diventare la forza più forte, tuttavia, non avrebbe realistiche opzioni di potere. I partiti finora rappresentati nel Landtag avevano escluso prima del voto una coalizione con l'AfD.
Se la ministra presidente Schwesig potrà continuare a governare con la sua coalizione rosso-rossa dipende anche da quali partiti saranno rappresentati nel nuovo Landtag. Secondo i sondaggi, per i Verdi questa volta potrebbe essere difficile – sono intorno al 5 per cento. La CDU negli ultimi mesi ha perso molto terreno nei sondaggi e recentemente era intorno al 7 per cento. Il BSW negli ultimi rilevamenti era per lo più sotto la soglia del cinque per cento.
Circa 1,3 milioni di persone sono aventi diritto al voto in Meclemburgo-Pomerania Anteriore. Possono votare tutti coloro che hanno un passaporto tedesco e sono registrati nel Land da almeno 37 giorni. Novità di quest'anno è che si può votare già dai 16 anni.
I seggi elettorali sono aperti fino alle 18.00, i primi risultati parziali sono attesi dalle 19.00. Il risultato provvisorio è previsto dopo le 23.00.