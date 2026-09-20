Oggi si vota a Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Meclemburgo-Pomerania Anteriore

In Meclemburgo-Pomerania Anteriore la campagna elettorale è stata caratterizzata dal duello tra AfD e SPD. Nei sondaggi l'AfD è stata a lungo nettamente in testa, ma nelle ultime settimane la SPD con la ministra presidente Schwesig ha recuperato terreno. Di recente il vantaggio dell'AfD si è ridotto – fino a quando la SPD l'ha superata nell'ultimo sondaggio prima del voto. Negli ultimi rilevamenti l'AfD era tra il 36 e il 38 per cento, la SPD tra il 33 e il 37 per cento.

Dopo la vittoria elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt due settimane fa, Schwesig si è presentata ancora più decisamente come “la donna contro il blu" contro il candidato AfD Leif-Erik Holm. Il suo partito promuove con sicurezza la sua candidatura a prossimo ministro presidente.