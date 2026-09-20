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Il 55% degli americani ritiene che Trump stia danneggiando l'economia

Lo sostiene un sondaggio di Nbc News che instilla ulteriori dubbi in seno democratico, con le elezioni di metà mandato sempre più vicine.
Il 55% degli americani ritiene che Trump stia danneggiando l'economia
Imago/Abacapress
Fonte Ats Ans
di Redazione
Il 55% degli americani ritiene che Trump stia danneggiando l'economia
Lo sostiene un sondaggio di Nbc News che instilla ulteriori dubbi in seno democratico, con le elezioni di metà mandato sempre più vicine.

NEW YORK - Il calo dei consensi di Donald Trump minaccia di trascinare a fondo i repubblicani nelle elezioni di metà mandato di novembre, poiché gli elettori lo ritengono responsabile dell'aumento dei prezzi e dell'instabilità economica: è quanto emerge da un nuovo sondaggio di Nbc News.

Il tasso di gradimento del presidente americano si attesta al 41% tra gli elettori registrati - il livello più basso mai registrato nel sondaggio - con una maggioranza (55%) degli elettori convinta che le politiche di Trump abbiano danneggiato l'economia.

Tale percentuale è in aumento rispetto al 48% di marzo, rilevato prima che la guerra in Iran facesse lievitare i prezzi della benzina e di altri beni, consolidando il crescente costo della vita come la questione più urgente per gli elettori.

I democratici detengono un vantaggio di 5 punti nella battaglia per il controllo del Congresso (50% contro 45%): un margine ben inferiore rispetto al vantaggio di 12 punti di cui il partito godeva nella fase corrispondente prima delle elezioni del 2018, quando i dem sfruttarono l'ondata anti-Trump per conquistare la maggioranza alla Camera durante le prime elezioni di metà mandato della sua presidenza.

Nonostante tale vantaggio, il partito continua a essere percepito in modo più negativo rispetto a Trump e al Gop.

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