Il 55% degli americani ritiene che Trump stia danneggiando l'economia

Tale percentuale è in aumento rispetto al 48% di marzo, rilevato prima che la guerra in Iran facesse lievitare i prezzi della benzina e di altri beni, consolidando il crescente costo della vita come la questione più urgente per gli elettori.

I democratici detengono un vantaggio di 5 punti nella battaglia per il controllo del Congresso (50% contro 45%): un margine ben inferiore rispetto al vantaggio di 12 punti di cui il partito godeva nella fase corrispondente prima delle elezioni del 2018, quando i dem sfruttarono l'ondata anti-Trump per conquistare la maggioranza alla Camera durante le prime elezioni di metà mandato della sua presidenza.