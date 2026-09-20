Pomerania, AfD è avanti ma a Berlino svetta la Linke

Merz: «Un disastro»

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito le gravi perdite subite dalla sua CDU cristiano-democratica alle elezioni nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore come «un disastro».



Non si può abbellire il risultato, ha detto Merz, che è anche presidente del partito, nella sede centrale della CDU a Berlino. "La CDU ha combattuto, ma alla fine la CDU è stata schiacciata nella polarizzazione tra SPD e AfD." Secondo le proiezioni dei canali ARD e ZDF, la CDU si trova in questo Land nord-orientale sulla soglia della barriera del cinque per cento per l'ingresso nel parlamento regionale.



Riguardo alle perdite della CDU nelle elezioni della Camera dei deputati a Berlino, Merz ha dichiarato che il candidato di punta Stefan Evers ha portato la CDU con pieno impegno e grande dedizione a un «risultato dignitoso». Evers ha preso il testimone in una situazione molto difficile, ha detto Merz con riferimento al ritiro del sindaco in carica Kai Wegner (CDU).

