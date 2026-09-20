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GERMANIA

Pomerania, AfD è avanti ma a Berlino svetta la Linke

I primi dati degli exit polls nelle votazioni regionali tedesche di questo fine settimana, e le previsioni su come potrebbe andare.
Pomerania, AfD è avanti ma a Berlino svetta la Linke
IMAGO / Stefan Zeitz
Fonte Dpa Sda
elaborata da Redazione
Pomerania, AfD è avanti ma a Berlino svetta la Linke
I primi dati degli exit polls nelle votazioni regionali tedesche di questo fine settimana, e le previsioni su come potrebbe andare.

BERLINO - Mentre si continua a votare nei Länder tedeschi di Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, fanno capolino via agenzia (DPA) i primi exit polls.

Nel Land di Berlino, la Linke è nettamente in testa secondo le previsioni delle emittenti ARD e ZDF.

Il partito con la capolista Elif Eralp raggiunge il 24,5 fino al 26 percento (alle ultime elezioni del 2023: 12,2 percento).

La CDU cristiano-democratica, che finora con Kai Wegner ha espresso il sindaco reggente della capitale tedesca, ottiene con il suo capolista Stefan Evers il secondo posto con il 20,0 percento (28,2 percento).

Le proiezioni delle 18.00 si basano su sondaggi effettuati all'uscita dei seggi dagli istituti di ricerca demoscopica.

I Verdi ottengono il 15 fino al 15,5 percento (18,4 percento), l'AfD di destra populista si attesta tra il 13,5 e il 16 percento (9,1 percento).

Per la SPD socialdemocratica sono previsti il 12 percento (18,4 percento). Il BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) di sinistra populista si attesta al 5 percento e, secondo questi dati, supererebbe di misura la soglia del cinque percento, entrando così nel parlamento regionale.

GERMANIA
Oggi si vota a Berlino e Meclemburgo-Pomerania Anteriore

Nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, il partito di destra populista AfD è di poco davanti al partito socialdemocratico SPD. Secondo le previsioni delle emittenti ARD e ZDF, la CDU cristiano-democratica deve temere per la rielezione nel parlamento regionale.

Secondo la previsione, l'AfD con il candidato alla presidenza del Land Leif-Erik Holm e il capolista Enrico Schult raggiunge il 37,0-38,0 per cento. Può così più che raddoppiare il proprio risultato (2021: 16,7 per cento).

La SPD della presidente del Land Manuela Schwesig, dopo una rimonta nelle ultime settimane, si attesta tra il 35,5 e il 36,5 per cento (2021: 39,6 per cento). Le previsioni delle 18.00 si basano su sondaggi post-elettorali degli istituti di ricerca.

Secondo queste, la CDU crolla al suo peggior risultato elettorale nel Land dalla fondazione della Repubblica Federale di Germania. Con il 5,0-5,5 per cento potrebbe per la prima volta nella sua storia non entrare nel parlamento regionale (2021: 13,3 per cento).

Die Linke si attesta tra il 6,0 e il 7,5 per cento (2021: 9,9 per cento). Non è certo se i Grünen, con il 5,5 per cento (2021: 6,3 per cento), riusciranno a entrare nel Landtag.

Anche il partito di sinistra populista BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) trema con il 4,8-5,0 per cento. La FDP liberale in economia esce dal Landtag con l'1,0-1,2 per cento (5,8 per cento).

Merz: «Un disastro»
Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha definito le gravi perdite subite dalla sua CDU cristiano-democratica alle elezioni nel Land Meclemburgo-Pomerania Anteriore come «un disastro».

Non si può abbellire il risultato, ha detto Merz, che è anche presidente del partito, nella sede centrale della CDU a Berlino. "La CDU ha combattuto, ma alla fine la CDU è stata schiacciata nella polarizzazione tra SPD e AfD." Secondo le proiezioni dei canali ARD e ZDF, la CDU si trova in questo Land nord-orientale sulla soglia della barriera del cinque per cento per l'ingresso nel parlamento regionale.

Riguardo alle perdite della CDU nelle elezioni della Camera dei deputati a Berlino, Merz ha dichiarato che il candidato di punta Stefan Evers ha portato la CDU con pieno impegno e grande dedizione a un «risultato dignitoso». Evers ha preso il testimone in una situazione molto difficile, ha detto Merz con riferimento al ritiro del sindaco in carica Kai Wegner (CDU).

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