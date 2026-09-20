Su Mosca piovono missili e droni, mentre Putin (ri)vince le elezioni

In Russia danni e ritardi, in Ucraina morti e feriti

I raid hanno provocato il dirottamento verso altri aeroporti di 30 aerei che dovevano atterrare agli scali moscoviti. «Questo attacco senza precedenti era chiaramente pianificato allo scopo di perturbare le elezioni. Il nemico non vi è riuscito», ha affermato il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin.

Mentre la presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilolva, ha sottolineato che non hanno avuto ripercussioni sulle operazioni di voto nemmeno gli oltre mille attacchi informatici contro i sistemi operativi elettorali registrati a partire da venerdì, opera di «gruppi altamente professionali e ben coordinati con l'uso di strumenti di intelligenza artificiale».