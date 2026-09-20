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GERMANIA

Un altro trionfo per l'AfD, Berlino è della Linke e la CDU è in caduta libera

I risultati di questo weekend elettorale nei due Länder tedeschi confermano la crisi centrista, ma Merz per ora esclude le dimissioni.
Un altro trionfo per l'AfD, Berlino è della Linke e la CDU è in caduta libera
DPA
Elif Eralp
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Un altro trionfo per l'AfD, Berlino è della Linke e la CDU è in caduta libera
I risultati di questo weekend elettorale nei due Länder tedeschi confermano la crisi centrista, ma Merz per ora esclude le dimissioni.

Sconfitta (bruciante) per la CDU alle elezioni regionali in due Länder tedeschi: nel nord-est della Meclemburgo-Pomerania Anteriore i cristiano-democratici del cancelliere tedesco Friedrich Merz sono precipitati a un risultato storicamente negativo e potrebbero per la prima volta essere esclusi da un parlamento regionale.

A Berlino – il Land che coincide con la capitale tedesca – la Linke risulta nettamente la forza più forte davanti alla CDU, come emerge dalle proiezioni dei canali ARD e ZDF. La Linke potrebbe, con la candidata di punta Elif Eralp, per la prima volta ottenere la carica di sindaca governativa e sottrarre il posto alla CDU.

In Meclemburgo-Pomerania Anteriore, secondo le proiezioni, la AfD populista di destra si piazza al primo posto con il 37,9 percento (2021: 16,7) e diventa così per la terza volta, dopo le elezioni in Turingia nel 2024 e in Sassonia-Anhalt due settimane fa, la forza più forte in un Land. La SPD socialdemocratica della ministra-presidente Manuela Schwesig ottiene il 35,7 percento (39,6).

Imago/dts NachrichtenagenturLeif Erik Holm (AfD) e Manuela Schwesig (SPD) prima di un'intervista sul voto in Macleburgo-Pomerania.

La Linke scende al 6,5-6,7 percento (9,9). La CDU scivola al 5 percento (13,3) – il suo peggior risultato dalla fine della guerra in un Land tedesco, a livello federale e in Europa. Anche i Verdi, con il 5,4-5,6 percento (6,3), devono temere per l’ingresso nel parlamento regionale, così come la BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) populista di sinistra con il 4,9 percento. È in vigore una soglia di sbarramento del cinque percento. La FDP liberale ottiene l’1 percento (5,8) ed è fuori.

A Berlino la CDU scende al 19,1-19,7 percento (2023: 28,2). Anche il suo partner di coalizione SPD perde e si attesta all’11,8-12,1 percento (18,4) – il suo peggior risultato nello Stato-città dal 1990. Al contrario, la Linke cresce fortemente e arriva al 25,3-25,6 percento (12,2). I Verdi calano leggermente al 14,5-15,3 percento (18,4). La AfD migliora al 15,1-16,2 percento (9,1). La BSW deve temere per l’ingresso nella Camera dei deputati – il parlamento di Berlino – con il 5-5,2 percento.

Secondo i dati, l’affluenza alle urne in Meclemburgo-Pomerania Anteriore è tra il 78 e il 79 percento (2021: 70,8), a Berlino tra il 73 e il 75 percento (2023: 63). Nel Land sul Mar Baltico avevano diritto di voto circa 1,3 milioni di persone, nella capitale tedesca circa 2,5 milioni.

CDU, la pressione si alza
Il governo tedesco formato dall’Unione cristiano-democratica (CDU e la sorella bavarese CSU) e dalla SPD dovrebbe restare sotto pressione alla luce di questi dati. Il disastro elettorale della CDU in Sassonia-Anhalt due settimane fa, accompagnato da una schiacciante vittoria della AfD, aveva già messo Merz alle strette. Per giorni anche all’interno dell’Unione si è speculato sulla possibilità che potesse mantenere la carica di cancelliere.

Merz vuole restare in carica nonostante i cattivi risultati del suo partito e proseguire il percorso di riforme del suo governo. "Voglio far progredire il nostro Paese", ha dichiarato il presidente della CDU poco dopo le 18.00 a Berlino. "Le riforme devono arrivare."

Il partner di coalizione dell’Unione a livello federale, la SPD, deve ora incassare perdite in entrambi i Länder. In Meclemburgo-Pomerania Anteriore, nonostante la rimonta, con la presidente Schwesig resta dietro alla AfD, a Berlino i socialdemocratici subiscono forti perdite.

Malgrado il successo alle urne, i numeri di AfD non bastano
In Meclemburgo-Pomerania Anteriore la AfD è sì in testa, ma non ha una reale opzione di governo. I partiti rappresentati nel Landtag avevano escluso prima del voto una coalizione con i populisti di destra. Tuttavia, i leader federali della AfD Tino Chrupalla e Alice Weidel hanno dichiarato che il loro partito ha ricevuto un chiaro mandato di governo. Inoltre, hanno chiesto le dimissioni del cancelliere Merz.

Se la AfD dovesse andare al potere – cosa ancora possibile anche in Sassonia-Anhalt – sarebbe la prima volta dopo la Seconda guerra mondiale che un partito di estrema destra governa un Land tedesco. I partiti democratici, sotto la parola d’ordine "Brandmauer", rifiutano la collaborazione con la AfD per escluderla dalla partecipazione politica.

La candidata di punta della SPD Schwesig ha sottolineato la sua pretesa alla carica di ministra-presidente. "La AfD non potrà formare un governo", ha detto. "La maggioranza ha scelto partiti democratici. Per questo sono pronta a proseguire il lavoro."

La precedente coalizione di governo composta da SPD e Linke sotto Schwesig ha però perso la maggioranza. Se i Verdi dovessero restare nel Landtag, una coalizione a tre rosso-rosso-verde, secondo i colori dei partiti, sarebbe un’alternativa.

Imago/Mike SchmidtElif Eralp (la seconda da sinistra) della Linke, festeggia il risultato del voto

In ogni caso, nuovo sindaco o nuova sindaca a Berlino
A Berlino la coalizione di governo composta da CDU e SPD non ha più la maggioranza. Ora l’opzione più probabile sembra essere una coalizione a tre tra Linke, Verdi e SPD – opzione sostenuta subito anche dalla direzione regionale dei Verdi.

Se la Linke, con la sua capolista Eralp, riuscisse a formare un governo, la capitale sarebbe per la prima volta dalla riunificazione governata da un partito socialista – come anche Parigi e New York. "Voglio diventare sindaca governativa di Berlino, affinché le persone nella nostra città possano tornare ad avere una vita migliore", ha dichiarato la 45enne la sera delle elezioni.

Eralp sarebbe anche la prima sindaca governativa di Berlino – e la prima donna a capo di un governo regionale – con una storia di migrazione. Ha promesso di fermare la "speculazione sugli affitti". Tuttavia, la giurista deve anche affrontare accuse secondo cui nel suo partito vi sarebbero molti attivisti palestinesi apertamente antisemiti.

La CDU aveva escluso a luglio l’attuale sindaco governativo Kai Wegner come capolista, perché all’inizio dell’anno, in occasione di un grande blackout, aveva fornito informazioni errate sulla gestione della crisi. A breve termine ha assunto l’incarico il senatore alle finanze Stefan Evers (46) – a Berlino un senatore corrisponde a un ministro.

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