Un altro trionfo per l'AfD, Berlino è della Linke e la CDU è in caduta libera

Malgrado il successo alle urne, i numeri di AfD non bastano

In Meclemburgo-Pomerania Anteriore la AfD è sì in testa, ma non ha una reale opzione di governo. I partiti rappresentati nel Landtag avevano escluso prima del voto una coalizione con i populisti di destra. Tuttavia, i leader federali della AfD Tino Chrupalla e Alice Weidel hanno dichiarato che il loro partito ha ricevuto un chiaro mandato di governo. Inoltre, hanno chiesto le dimissioni del cancelliere Merz.