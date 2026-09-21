Niente Nazionale per Xhaka
«Granit si assumerà le sue responsabilità»
Il capitano non accompagnerà la Nati nelle prossime uscite.
«Granit si assumerà le sue responsabilità»
Il capitano non accompagnerà la Nati nelle prossime uscite.
BELEK - In seguito alla presa di posizione personale di Granit Xhaka in merito al suo certificato di vaccinazione, il giocatore non prenderà parte al prossimo raduno della Nazionale maschile. La decisione è stata presa di comune accordo durante un colloquio tra Xhaka e la dirigenza dell’ASF.
«Granit Xhaka ci ha informati ieri sera della situazione e ci ha inoltre comunicato che si sarebbe espresso pubblicamente al riguardo e che si sarebbe assunto le proprie responsabilità - ha spiegato il presidente dell’ASF Peter Knäbel - Apprezziamo la decisione di Granit di compiere questo passo e di affrontare quanto accaduto. Allo stesso tempo, siamo giunti insieme alla conclusione che sia nell’interesse della squadra svolgere questo raduno senza di lui. Ora vogliamo riportare la calma e concentrarci pienamente sulla squadra e sui prossimi impegni di UEFA Nations League».
La Nati si ritrova oggi (lunedì) a Belek (Turchia), dove fino a venerdì preparerà le due trasferte contro la Macedonia del Nord e la Scozia. Il 3 e il 6 ottobre la Nazionale affronterà a Lucerna la Slovenia e la Macedonia del Nord.
«Al termine di questa finestra internazionale valuteremo nuovamente la situazione insieme a Granit e discuteremo i prossimi passi», ha concluso Peter Knäbel.
Zusammenzug ohne Granit Xhaka ➡️ https://t.co/WLmQe2rqa3— 🇨🇭 Nati (@nati_sfv_asf) September 21, 2026