Niente Nazionale per Xhaka

«Granit Xhaka ci ha informati ieri sera della situazione e ci ha inoltre comunicato che si sarebbe espresso pubblicamente al riguardo e che si sarebbe assunto le proprie responsabilità - ha spiegato il presidente dell’ASF Peter Knäbel - Apprezziamo la decisione di Granit di compiere questo passo e di affrontare quanto accaduto. Allo stesso tempo, siamo giunti insieme alla conclusione che sia nell’interesse della squadra svolgere questo raduno senza di lui. Ora vogliamo riportare la calma e concentrarci pienamente sulla squadra e sui prossimi impegni di UEFA Nations League».