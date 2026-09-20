Marlen Reusser, è grande festa: l'elvetica si conferma campionessa del mondo a cronometro
La 35enne bernese ha conquistato il titolo mondiale a cronometro, giungendo con 40 secondi di margine sulla britannica Bäckstedt
La 35enne bernese ha conquistato il titolo mondiale a cronometro, giungendo con 40 secondi di margine sulla britannica Bäckstedt
MONTREAL - Marlen Reusser ha conservato la corona mondiale a cronometro. La bernese si è imposta sui 39,2 chilometri del percorso di Montréal, gestendo lo sforzo e facendo la differenza nella seconda parte della prova.
La svizzera era in ritardo ai primi due rilevamenti intermedi rispetto alla britannica Zoe Bäckstedt, prima di recuperare e superarla nettamente lungo un tracciato che comprendeva i ponti sul fiume San Lorenzo e il Circuito Gilles-Villeneuve. Bäckstedt ha chiuso con l'argento a 40 secondi, mentre la tedesca Franziska Koch ha conquistato il bronzo a 45.
Il successo arriva al termine di un periodo segnato anche da seri infortuni. Al Giro delle Fiandre 2025 Reusser aveva riportato la frattura della mascella e di entrambi i condotti uditivi, oltre alla rottura di otto denti. Quest'anno era stata inoltre coinvolta in una caduta collettiva al Tour degli Emirati, con problemi a un ginocchio e a una spalla, e successivamente aveva riportato la frattura di una vertebra. In estate ha poi vinto il Tour de Suisse e indossato la maglia gialla al Tour de France.
Con il secondo titolo mondiale consecutivo, conquistato proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno, Reusser eguaglia Karin Thürig, iridata a cronometro nel 2004 e nel 2005. Per la bernese si tratta della quinta medaglia mondiale individuale nella specialità, dopo i due argenti e il bronzo ottenuti nelle precedenti edizioni.