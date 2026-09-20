Marlen Reusser, è grande festa: l'elvetica si conferma campionessa del mondo a cronometro

Il successo arriva al termine di un periodo segnato anche da seri infortuni. Al Giro delle Fiandre 2025 Reusser aveva riportato la frattura della mascella e di entrambi i condotti uditivi, oltre alla rottura di otto denti. Quest'anno era stata inoltre coinvolta in una caduta collettiva al Tour degli Emirati, con problemi a un ginocchio e a una spalla, e successivamente aveva riportato la frattura di una vertebra. In estate ha poi vinto il Tour de Suisse e indossato la maglia gialla al Tour de France.

Con il secondo titolo mondiale consecutivo, conquistato proprio nel giorno del suo 35esimo compleanno, Reusser eguaglia Karin Thürig, iridata a cronometro nel 2004 e nel 2005. Per la bernese si tratta della quinta medaglia mondiale individuale nella specialità, dopo i due argenti e il bronzo ottenuti nelle precedenti edizioni.