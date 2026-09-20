Küng ai Mondiali senza pressione: «La condizione e la forma ci sono»

«La stagione non è andata come avrei voluto - ha spiegato il cronoman elvetico dal Quebec - Con quello che è successo a inizio stagione, l'obiettivo è diventato arrivare qui in forma ed essere competitivo. È così, quindi sono già felice». Superate le difficoltà, il corridore della Tudor ha ritrovato rapidamente la condizione e il suo livello, vincendo al Giro di Polonia e imponendosi anche la scorsa settimana nella crono della Vuelta.