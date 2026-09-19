La passione non basta, stavolta l’Ambrì mastica amaro

I ticinesi si sono presentati alla Vaudoise Arena carichi ed entusiasti. E così hanno cominciato il primo tempo di una sfida che è stata molto più equilibrata di quanto non abbia detto il punteggio finale. Reduci da due sconfitte consecutive, i padroni di casa hanno gestito il disco e premuto a lungo su Senn, i leventinesi non hanno però solo subito passivamente. Hanno giocato il loro hockey spigoloso e si sono creati le loro occasioni. Non le hanno sfruttate (un paio di Joly sono state enormi) e così hanno visto scappare i padroni di casa che, con Brännström e Simic nel primo tempo e Riat nel secondo, si sono costruiti un margine di vantaggio solido in vista degli ultimi 20’.

Con le spalle al muro, nell’ultimo terzo l'Ambrì ha alzato il ritmo, mettendo in difficoltà i Leoni biancorossi. Ha accorciato le distanze con Joly e sfiorato a più riprese il punto del 3-2. Non l'ha trovato e così, fuori il portiere per tentare il tutto per tutto, al 57' ha incassato, ancora da Brännström, il gol che ha chiuso i conti.

