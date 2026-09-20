Acosta porta in trionfo la KTM

SPIELBERG - Il Gran Premio di Spielberg, in Austria, è andato a un grande Pedro Acosta. Lo spagnolo della KTM - protagonista ieri di una rovinosa caduta nella Sprint - si è imposto davanti a Jorge Martin, leader della classifica generale e autore della pole. Decisivo il sorpasso al nono giro. Terzo posto per l'italiano Marco Bezzecchi, scattato dalla quarta casella.