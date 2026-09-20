Acosta porta in trionfo la KTM
Lo spagnolo ha vinto la sua prima gara domenicale nella classe regina, davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Solo quinto Marquez
Lo spagnolo ha vinto la sua prima gara domenicale nella classe regina, davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Solo quinto Marquez
SPIELBERG - Il Gran Premio di Spielberg, in Austria, è andato a un grande Pedro Acosta. Lo spagnolo della KTM - protagonista ieri di una rovinosa caduta nella Sprint - si è imposto davanti a Jorge Martin, leader della classifica generale e autore della pole. Decisivo il sorpasso al nono giro. Terzo posto per l'italiano Marco Bezzecchi, scattato dalla quarta casella.
Solo quinto un poco ispirato Marc Marquez, alle spalle di Ogura: lo spagnolo ha pagato un errore al decimo giro, quando è andato lungo in curva perdendo diverse posizioni. Settimo Pecco Bagnaia.
Nella classifica generale Martin guadagna terreno e ora è a +12 su Marc Marquez e +42 su Bezzecchi.
In Moto2 successo pesante per lo spagnolo Izan Guevara, che ha preceduto il ceco Salac e il colombiano Alonso. Quarto Gonzalez, che mantiene il comando della classifica generale, anche se il suo vantaggio sul vincitore di giornata si riduce da 47,5 a 35,5 punti.
Nella classe più piccola, ennesima vittoria per lo spagnolo Maximo Quiles, che ha firmato il nono successo stagionale precedendo i connazionali Uriarte e Carpe. Con 131 punti di margine sul primo inseguitore, Almansa, il 18enne di Murica potrà laurearsi campione del mondo già nel prossimo Gran Premio di Motegi.