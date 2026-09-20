Caso Xhaka: nuove informazioni sollevano ulteriori incongruenze

È importante sottolineare che resta ancora del tutto aperto ciò che emergerà dalle indagini. Il capitano della nazionale nega di aver utilizzato un certificato falso, mentre la sua dottoressa curante afferma di averlo effettivamente vaccinato. Saranno le indagini a stabilire se questa versione sarà supportata dalle prove. Fino ad allora, sia per Xhaka sia per la dottoressa vale la presunzione d'innocenza.