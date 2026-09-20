Il Como manca l'aggancio a Roma, Inter e Lazio
La squadra di Fabregas è stata sconfitta 2-0 a Frosinone. Vince il Parma, pari fra Fiorentina e Napoli
La squadra di Fabregas è stata sconfitta 2-0 a Frosinone. Vince il Parma, pari fra Fiorentina e Napoli
|22
|Lorenzo Palmisani
|20
|Anthony Oyono
|3
|Gabriele Calvani
|30
|Ilario Monterisi 54'
|79
|Gabriele Bracaglia
|73
|Patrizio Masini
|14
|Giacomo Calo 80'
|7
|Fares Ghedjemis 89'
|10
|Romano Schmid 89'
|17
|Giorgi Kvernadze 80'
|9
|Antonio Raimondo
|24
|Alessio Zerbin 80'
|12
|Matteo Pisseri
|2
|Giorgio Cittadini 54'
|70
|Luis Hasa
|16
|Matteo Cichella 80'
|89
|Tomas Bobcek
|40
|Seydou Fini
|5
|Wisdom Amey 89'
|74
|Omar Fayed
|34
|Anouar El Azzouzi 89'
|91
|Sebastiano Desplanches
|25
|Kevin Akpoguma
|11
|Daniel Birligea
|90
|Enzo Tchato
|Jean Butez
|1
|Yan Couto
|27
|Jacobo Ramon
|4
|Trevoh Chalobah
|99
|73' Alex Valle
|3
|73' Luis Milla
|6
|46' Lucas Da Cunha
|7
|Assane Diao
|11
|Nico Paz
|10
|46' Martin Baturina
|20
|46' Anastasios Douvikas
|9
|40
|Edoardo Corvi
|34
|Diego Carlos 82'
|37
|Mariano Troilo
|72
|Dominik Drobnic
|15
|Enrico Del Prato
|4
|Vincent Sierro 81'
|16
|Mandela Keita
|14
|Emanuele Valeri
|19
|El Bilal Toure 57'
|76
|Simone Lontani 67'
|9
|David Romero 57'
|7
|Ousmane Diallo
|27
|Sascha Britschgi 82'
|3
|Niakhate Ndiaye
|47
|Abdou-Salam Konate
|29
|Franco Carboni
|22
|Simone Ghidotti
|32
|Christian Ordonez 81'
|20
|Matija Frigan
|8
|Benjamin Cremaschi
|80
|Giovanni Fabbian 67'
|23
|Nesta Elphege 57'
|30
|Giovanni Daffara
|11
|Pontus Almqvist 57'
|Justin Bijlow
|1
|Alessandro Marcandalli
|27
|Leo Ostigard
|5
|60' Sebastian Otoa
|34
|60' Kingsley Ehizibue
|3
|Morten Frendrup
|32
|85' Djibril Sow
|97
|Mikael Ellertsson
|77
|85' Junior Messias
|10
|69' Tommaso Baldanzi
|8
|Milutin Osmajic
|18
|43
|David De Gea
|20
|Alex Jimenez
|3
|Radu Dragusin
|6
|Luca Ranieri 85'
|33
|Viery 46'
|27
|Cher Ndour
|44
|Nicolo Fagioli
|14
|Arthur Atta 66'
|30
|Franco Mastantuono
|32
|Mateo Pellegrino 66'
|25
|Alieu Njie 80'
|Vanja Milinkovic-Savic
|32
|Giovanni Di Lorenzo
|22
|Amir Rrahmani
|13
|Rafa Marin
|16
|Mathias Olivera
|17
|Kevin De Bruyne
|11
|90' Stanislav Lobotka
|68
|Billy Gilmour
|6
|72' Matteo Politano
|21
|58' Rasmus Hoejlund
|19
|58' Noa Lang
|70
|58' Lorenzo Lucca
|20
|Antonio Vergara
|26
|Sam Beukema
|31
|72' Costantino Favasuli
|2
|Claudio Pugliese
|12
|90' Frank Anguissa
|99
|58' David Neres
|7
|Nikita Contini
|14
|Benoit Badiashile
|5
FROSINONE - Il Como ha mancato la grande occasione di agganciare in vetta alla classifica Roma, Inter e Lazio. Impegnati sul campo del Frosinone, i lariani - incappati in una giornata no - sono stati sconfitti 2-0, con le reti di Calò e Kvernadze.
Grazie a questo successo, la sempre più sorprendente squadra di Massimiliano Alvini - al quarto risultato utile consecutivo dopo il ko iniziale con la Juventus - ha agganciato in classifica proprio il Como a quota 10 punti.
Nell'altro incontro delle 15 il Parma ha sconfitto 2-1 il Genoa in virtù delle segnature di Romero e Almqvist, in mezzo alle quali Osmajic aveva trovato il momentaneo pareggio.
Nel match delle 12.30, Fiorentina e Napoli si sono invece divise la posta in palio, pareggiando 1-1. Al vantaggio dei campani, firmato da Gilmour, ha risposto Jimenez per i toscani.
|PL
|Punti
|W
|D
|L
|GF
|GA
|GD
|FORM
|1
|Roma
|5
|13
|4
|1
|0
|14
|3
|11
|2
|Inter
|5
|13
|4
|1
|0
|15
|8
|7
|3
|Lazio
|5
|13
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|4
|Cagliari
|5
|12
|4
|0
|1
|5
|2
|3
|5
|Frosinone
|5
|10
|3
|1
|1
|9
|4
|5
|6
|Como
|5
|10
|3
|1
|1
|9
|6
|3
|7
|Milan
|4
|8
|2
|2
|0
|7
|4
|3
|8
|Juventus
|4
|7
|2
|1
|1
|6
|4
|2
|9
|Napoli
|5
|7
|2
|1
|2
|7
|6
|1
|10
|Sassuolo
|5
|7
|2
|1
|2
|9
|9
|0
|11
|Atalanta
|4
|6
|2
|0
|2
|5
|5
|0
|12
|Lecce
|4
|6
|2
|0
|2
|5
|7
|-2
|13
|Udinese
|5
|4
|1
|1
|3
|8
|11
|-3
|14
|Torino
|5
|4
|1
|1
|3
|5
|8
|-3
|15
|Parma
|5
|4
|1
|1
|3
|4
|7
|-3
|16
|Monza
|5
|4
|1
|1
|3
|8
|12
|-4
|17
|Fiorentina
|5
|4
|1
|1
|3
|6
|12
|-6
|18
|Bologna
|5
|2
|0
|2
|3
|3
|6
|-3
|19
|Genoa
|5
|1
|0
|1
|4
|3
|10
|-7
|20
|Venezia
|5
|0
|0
|0
|5
|4
|13
|-9