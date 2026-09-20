Il Como manca l'aggancio a Roma, Inter e Lazio

Nell'altro incontro delle 15 il Parma ha sconfitto 2-1 il Genoa in virtù delle segnature di Romero e Almqvist, in mezzo alle quali Osmajic aveva trovato il momentaneo pareggio.

Nel match delle 12.30, Fiorentina e Napoli si sono invece divise la posta in palio, pareggiando 1-1. Al vantaggio dei campani, firmato da Gilmour, ha risposto Jimenez per i toscani.