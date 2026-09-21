Xhaka rompe il silenzio sul caso Covid

Dopo la sconfitta per 5-3 del suo Sunderland contro il Manchester City, il 33enne ha evitato di entrare nel merito della vicenda. «Nessun commento a riguardo. Oggi ho giocato a calcio. Ed è questo che conta per me in questo momento - ha dichiarato alla NZZ aggiungendo, alla domanda se la vicenda lo turbi - Per niente, ho già vissuto di peggio». Anche il suo allenatore Régis Le Bris non ha voluto approfondire: «Non è il mio campo. Il mio campo è il calcio. E per quanto riguarda il calcio, lui è molto bravo».