Xhaka rompe il silenzio sul caso Covid
Sospettato di frode sul certificato Covid, il centrocampista rossocrociato si è detto sereno. Per lui prevale la presunzione d'innocenza.
Sotto la lente i suoi spostamenti nel novembre 2022.
Sospettato di frode sul certificato Covid, il centrocampista rossocrociato si è detto sereno. Per lui prevale la presunzione d'innocenza.
Sotto la lente i suoi spostamenti nel novembre 2022.
SUNDERLAND - Granit Xhaka si è espresso per la prima volta sul caso del presunto falso certificato Covid. Il Ministero pubblico di Lucerna sta indagando sul capitano della Nazionale e sulla dottoressa Andrea Ludwig per sospetto di comportamento penalmente rilevante. Per entrambi vale la presunzione d'innocenza.
Dopo la sconfitta per 5-3 del suo Sunderland contro il Manchester City, il 33enne ha evitato di entrare nel merito della vicenda. «Nessun commento a riguardo. Oggi ho giocato a calcio. Ed è questo che conta per me in questo momento - ha dichiarato alla NZZ aggiungendo, alla domanda se la vicenda lo turbi - Per niente, ho già vissuto di peggio». Anche il suo allenatore Régis Le Bris non ha voluto approfondire: «Non è il mio campo. Il mio campo è il calcio. E per quanto riguarda il calcio, lui è molto bravo».
Il caso accompagnerà il centrocampista durante il prossimo impegno con la Svizzera, che oggi (lunedì) si riunirà a Belek, in Turchia. Xhaka sarà presente e il direttore della Nazionale Pierluigi Tami risponderà alle domande dei giornalisti nel corso di una conferenza stampa.
Al centro dell'indagine c'è il sospetto di un ottenimento fraudolento di una falsa attestazione o di falsificazione di documenti. Secondo una conferma di vaccinazione consultata da 20 Minutes, Xhaka avrebbe ricevuto a Lucerna una prima vaccinazione contro il Covid il 25 gennaio 2022 e una seconda l'8 novembre dello stesso anno. Il documento riporta anche un numero identificativo del vaccino e una ricevuta relativa all'acquisto del vaccino Moderna da parte della dottoressa. L'autenticità della documentazione è oggetto degli accertamenti in corso.
«Il procuratore ha la priorità per quanto riguarda la questione di cosa sia successo esattamente. Per questo motivo, Granit Xhaka attualmente si astiene dal commentare le questioni di dettaglio», ha spiegato il portavoce del giocatore, Andreas Bantel. Secondo quanto riportato, Xhaka dovrebbe essere interrogato dal Ministero pubblico all'inizio di ottobre.