Serie A
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Francesco Pargalia via da Bellinzona
Il club granata ha deciso di cambiare guida tecnica dopo un deludente avvio di stagione
TiPress
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Francesco Pargalia via da Bellinzona
Il club granata ha deciso di cambiare guida tecnica dopo un deludente avvio di stagione
Francesco Pargalia via da Bellinzona
Il club granata ha deciso di cambiare guida tecnica dopo un deludente avvio di stagione
BELLINZONA - L'AC Bellinzona ha annunciato di aver sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra il Mister Francesco Pargalia. Fatale il 3-0 subito ieri sul campo del Grand Saconnex, ma soprattutto l'ultimo posto in classifica con soli 4 punti colti in 8 giornate di campionato, a cui va aggiunta l'eliminazione al primo turno della Coppa Svizzera.
Il club vuole «esprimere il più sincero ringraziamento al Mister per il lavoro svolto in questi mesi alla guida dei granata, sottolineando la professionalità, la dedizione e il costante impegno dimostrati giorno dopo giorno sul campo. A Mister Pargalia vanno i migliori auguri da parte di tutto il club per il prosieguo della sua carriera professionale e per il suo futuro personale».
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