Elena Martinenghi sale sul podio al debutto tra le Junior

OLTEN - Cambiare categoria è sempre un salto nel vuoto, ma per Elena Martinenghi l'esordio tra le Junior si è trasformato in un'ottima partenza. Nel weekend di Olten, prima tappa stagionale della Swiss Cup, la pattinatrice del team BMETHOD ha chiuso al terzo posto con 137,08 punti, un risultato che vale anche il suo primo personal best di sempre.La gara si era aperta con uno short program solido, concluso al quarto posto con 47,76 punti. Poi, nel programma libero, la crescita: Elena ha trovato ritmo e sicurezza, firmando la terza prestazione di giornata con 89,32 punti, frutto di 48,61 negli elementi tecnici e 40,71 nei componenti del programma. Un free convincente, che le è valso la rimonta fino al podio.