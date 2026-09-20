Elena Martinenghi sale sul podio al debutto tra le Junior
Trezo posto per la ticinese a Olten nell'esordio fra le Junior
OLTEN - Cambiare categoria è sempre un salto nel vuoto, ma per Elena Martinenghi l'esordio tra le Junior si è trasformato in un'ottima partenza. Nel weekend di Olten, prima tappa stagionale della Swiss Cup, la pattinatrice del team BMETHOD ha chiuso al terzo posto con 137,08 punti, un risultato che vale anche il suo primo personal best di sempre.La gara si era aperta con uno short program solido, concluso al quarto posto con 47,76 punti. Poi, nel programma libero, la crescita: Elena ha trovato ritmo e sicurezza, firmando la terza prestazione di giornata con 89,32 punti, frutto di 48,61 negli elementi tecnici e 40,71 nei componenti del programma. Un free convincente, che le è valso la rimonta fino al podio.
«Ero un po' emozionata all'idea di iniziare la nuova categoria, ma sul ghiaccio mi sono divertita e ho cercato di fare tutto quello che avevamo preparato. Sono molto contenta di questo terzo posto e del mio personal best», ha raccontato Elena a fine gara. Un risultato che vale doppio per il contesto in cui arriva: primo confronto con avversarie più esperte, primo test di una stagione ancora tutta da costruire.
Il podio di Olten offre fiducia e motivazione in vista dei prossimi appuntamenti del calendario. Elena ci tiene a ringraziare chi la accompagna ogni giorno: il team BMETHOD, la CMFG Arena e la sua famiglia, che la sostengono con costanza in un percorso fatto di allenamenti, sacrifici e soddisfazioni come questa.
Non è stata però l'unica nota positiva per il Club Pattinaggio Monteceneri. Ottimi terzi posti anche per altri due atleti del club seguiti dal team BMETHOD: Caly Iannantuoni nella categoria U16 e Leon Stutz nella U14. Super prestazione anche per Silouh Reuille, U12, che a soli 10 anni è riuscita a realizzare in gara il fatidico doppio axel, uno dei salti più impegnativi e attesi nel percorso di una giovane pattinatrice. Da annotare, infine, i buoni progressi di Emma Guerra nella categoria U14.