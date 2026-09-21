Lugano dai due volti

Tra le note positive della prima settimana spicca sicuramente la prestazione contro le Aquile, con l'HCL uscito "indenne" da una sfida molto spigolosa, nella quale agonismo, gioco di squadra e carattere hanno premiato la truppa di Tomas Mitell. Gli stessi ingredienti che sono invece mancati contro il Kloten, quando i bianconeri hanno compromesso la corsa al successo incassando tre gol in sei minuti in avvio di periodo centrale, in uno di quei blackout già evidenziati in precedenza.

Sul fronte positivo sono invece arrivate le prime due reti "svizzere" di Lassi Thomson e Olle Lycksell, quest'ultimo autore anche di due assist, senza dimenticare i quattro punti di Calvin Thürkauf, nonostante un pre-campionato saltato quasi interamente.