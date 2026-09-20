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Lecce ko a San Siro

I rossoneri hanno sconfitto agevolmente il Lecce per 3-0. Vince anche la Juve
Lecce ko a San Siro
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di Fabrizio BerettaGiornalista
Lecce ko a San Siro
I rossoneri hanno sconfitto agevolmente il Lecce per 3-0. Vince anche la Juve
CALCIO: Risultati e classifiche

MILANO - Dopo due pareggi consecutivi in campionato e la "rumorosa" sconfitta casalinga in Europa League contro il Benfica, il Milan è tornato a sorridere. A San Siro, i rossoneri - senza Jashari, in panchina 90' - hanno battuto 3-0 il Lecce grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Moreira.

Con questi tre importanti punti, la squadra di Amorim è salita al quinto posto, a -1 dal sorprendente Cagliari e a -2 dalla vetta attualmente occupata da Inter, Roma e Lazio.

A -1 dai rossoneri c'è invece la Juve, che alle 18 ha battuto 2-0 l'Atalanta grazie alle reti di Conceicao e Bremer.

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