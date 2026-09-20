Lecce ko a San Siro

MILANO - Dopo due pareggi consecutivi in campionato e la "rumorosa" sconfitta casalinga in Europa League contro il Benfica, il Milan è tornato a sorridere. A San Siro, i rossoneri - senza Jashari, in panchina 90' - hanno battuto 3-0 il Lecce grazie ai gol di Pulisic, Rabiot e Moreira.