Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia
«In Grecia i dissapori si esprimono a voce alta, con molte urla e grida, non con risse a pugni». Arrestato il 76enne coinvolto nella rissa.
VOULIAGMENI - Un uomo di 82 anni è morto domenica dopo una lite a colpi di pugni e schiaffi scoppiata per un lettino da spiaggia sul litorale della Riviera di Atene, in Grecia. Lo riporta il Guardian.
L'uomo era arrivato nella località balneare di Vouliagmeni poco prima delle 10, nella speranza di trovare un lettino libero. La scarsità di posti avrebbe però dato origine a una discussione con un altro bagnante, descritto dalla polizia greca come un «uomo di 76 anni a lui sconosciuto».
La discussione è rapidamente degenerata in una colluttazione, alla quale avrebbero preso parte anche altre persone. Si ritiene che la vittima, che si trovava in compagnia della moglie, abbia avuto un arresto cardiaco durante lo scontro.
«L'uomo di 82 anni ha riportato gravi ferite ed è stato necessario trasferirlo in ambulanza all'ospedale. Nonostante i tentativi dei medici, l'anziano è deceduto a causa delle lesioni riportate», riferisce l'emittente radiotelevisiva pubblica greca Ert, aggiungendo che è stata disposta l'autopsia.
In seguito all'episodio, il 76enne è stato arrestato con l'accusa di «lesioni personali che hanno portato alla morte dell'uomo» e oggi dovrebbe comparire davanti al pubblico ministero. La polizia ha arrestato anche una ragazza di 21 anni che si trovava con lui, successivamente rilasciata.
Il 76enne ha raccontato a Star Channel, emittente privata greca, la propria versione dei fatti: «Siamo andati a prendere, insieme alla ragazza, due lettini che erano stati occupati poggiandovi delle cose e, mentre ci avvicinavamo per prenderli, l'altro uomo ha gridato: “Lascia il lettino qui”». Secondo il suo racconto, di fronte al rifiuto della ragazza, l'82enne l'avrebbe insultata e poi le avrebbe sferrato un pugno in faccia. «Mentre ci allontanavamo, ha colpito anche me», ha aggiunto.
Un testimone oculare ha descritto così l'episodio alla stessa emittente: «È scoppiato il caos. Le urla erano così forti che si sentivano dall'altra parte della spiaggia». Un altro testimone ha riferito che l'82enne stava aspettando altre persone e aveva occupato alcuni posti, circostanza che avrebbe fatto scattare la lite.
«L'episodio è al vaglio degli inquirenti», ha dichiarato una fonte, definendo la rissa un fatto senza precedenti. «In Grecia i dissapori si esprimono a voce alta, con molte urla e grida, non con risse a pugni come questa, specialmente tra due anziani. Credo sia proprio questo a rendere l'accaduto così scioccante», ha affermato.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!