Pugni e schiaffi per un lettino, 82enne muore sulla spiaggia

Il 76enne ha raccontato a Star Channel, emittente privata greca, la propria versione dei fatti: «Siamo andati a prendere, insieme alla ragazza, due lettini che erano stati occupati poggiandovi delle cose e, mentre ci avvicinavamo per prenderli, l'altro uomo ha gridato: “Lascia il lettino qui”». Secondo il suo racconto, di fronte al rifiuto della ragazza, l'82enne l'avrebbe insultata e poi le avrebbe sferrato un pugno in faccia. «Mentre ci allontanavamo, ha colpito anche me», ha aggiunto.