STATI UNITI
Un agente dell'ICE spara e ferisce gravemente un migrante in Texas
L'uomo, cittadino venezuelano, è stato ricoverato in gravi condizioni
AFP
Fonte Ats Ans
Un agente dell'ICE spara e ferisce gravemente un migrante in Texas
L'uomo, cittadino venezuelano, è stato ricoverato in gravi condizioni
AUSTIN - Un agente dell'ICE (il Controllo immigrazione e dogane degli Stati Uniti) ha sparato e ferito gravemente una persona ad Austin, in Texas. Lo ha riferito la polizia, assicurando che saranno condotte indagini e che ci sarà la massima trasparenza.
L'uomo colpito era un migrante senza documenti del Venezuela al quale era stato inviato un ordine definitivo di espulsione. Lo riporta Fox citando fonti del Dipartimento della Sicurezza Interna. L'uomo è stato colpito al torace al termine di un breve inseguimento a piedi ed è ricoverato in ospedale in condizioni gravi.
La Cnn riferisce che ad Austin sono in corso manifestazioni pacifiche con molte bandiere del Messico che sventolano.
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