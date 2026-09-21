Il tifone Dujuan si avvicina a Tokyo: almeno 275 voli cancellati

Il venticinquesimo tifone dell'anno ha già provocato disagi ai trasporti. Almeno 275 voli sono stati cancellati: Japan Airlines ne ha soppressi 120 nazionali e 15 internazionali, mentre All Nippon Airways ne ha cancellati 140 nazionali. Alcuni tratti autostradali sono stati chiusi e gli operatori ferroviari hanno sospeso il servizio su alcune tratte. Possibili inoltre ritardi e cancellazioni per i treni ad alta velocità tra Tokyo e il Giappone occidentale.