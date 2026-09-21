Il tifone Dujuan si avvicina a Tokyo: almeno 275 voli cancellati
Allerta per piogge torrenziali, forti venti e frane. A Chiba oltre 4mila famiglie sono rimaste senza elettricità.
ROMA - TOKYO - Il tifone Dujuan si sta dirigendo verso la costa pacifica del Giappone orientale, con l'Agenzia meteorologica giapponese che ha lanciato un'allerta per forti piogge, venti e frane. La tempesta dovrebbe transitare vicino alla penisola di Boso, nella prefettura di Chiba, a est di Tokyo, tra la serata di domenica e la tarda serata di lunedì.
Il venticinquesimo tifone dell'anno ha già provocato disagi ai trasporti. Almeno 275 voli sono stati cancellati: Japan Airlines ne ha soppressi 120 nazionali e 15 internazionali, mentre All Nippon Airways ne ha cancellati 140 nazionali. Alcuni tratti autostradali sono stati chiusi e gli operatori ferroviari hanno sospeso il servizio su alcune tratte. Possibili inoltre ritardi e cancellazioni per i treni ad alta velocità tra Tokyo e il Giappone occidentale.
L'Agenzia meteorologica segnala il rischio di precipitazioni intense nelle regioni del Kanto-Koshin e del Tokai. Nelle 24 ore precedenti le 6 di martedì sono attesi fino a 350 millimetri di pioggia nel Tokai, 300 nel Kanto e nell'arcipelago di Izu e 200 nel Tohoku. Le raffiche potrebbero raggiungere i 198 chilometri orari. Secondo l'Agenzia, le precipitazioni complessive fino a martedì potrebbero superare la media mensile di settembre e raggiungere livelli record.
Quando si trovava a circa 110 chilometri da Hachijojima, una delle isole più remote di Tokyo, il tifone registrava venti fino a 144 chilometri orari. A Chiba oltre 4mila famiglie sono rimaste senza elettricità.
Le condizioni meteorologiche hanno avuto conseguenze anche sul Tokyo Game Show, una delle maggiori fiere di videogiochi al mondo: il giorno conclusivo dell'evento è stato annullato.