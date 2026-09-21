Record di anziani: sono quasi il 30% della popolazione

Secondo le ultime stime aggiornate gli anziani in Giappone sono 36,24 milioni - 15,71 milioni di uomini e 20,54 milioni di donne - con un incremento di circa 20mila unità rispetto al 2025. Nello specifico gli over 65 rappresentano il 26,3% della popolazione maschile e il 32,6% di quella femminile. l dato colloca il Giappone al primo posto per incidenza di popolazione anziana tra i 39 Paesi con oltre 40 milioni di abitanti, secondo le proiezioni delle Nazioni Unite. Seguono l'Italia, con il 25,6%, la Germania, pari al 24,2%, e la Francia con una quota del 22,9%.