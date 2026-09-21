Merz ammette il disastro ma tenta il rilancio

Come cancelliere e come presidente del partito, è l'aggiunta, diretta a chi avesse immaginato delle dimissioni, stasera, almeno dalla carica di presidente della Cdu. Parole che arrivano subito dopo gli exit poll, quando ancora il Kanzler non conosceva il risultato preliminare nel Land di Schwerin che ha punito la sua Cdu con un 4,9%, chiudendogli le porte del Parlamentino regionale.

Weidel incalza

Dal fronte opposto la leader di Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, lo incalza: «Tragga le conseguenze del voto, per il bene della Germania. Siamo noi il partito più forte del Paese», ha dichiarato a muso duro alla Zdf, di fronte alla crescita irrefrenabile di AfD, che ha conquistato il secondo Land dell'est, ed è cresciuta di diversi punti (pur senza centrare le previsioni dei sondaggi pre voto) nella capitale.