Alta vigilanza sul caso Zali: l'MpS vuole chiarire l'operato di Gobbi
Al centro della richiesta la segnalazione ricevuta nel 2021 dalla donna deceduta lo scorso agosto a Melide.
BELLINZONA - Era stata annunciata, ma ora è ufficiale. L'MpS ha chiesto formalmente di estendere l'esercizio dell'Alta vigilanza del Gran Consiglio anche all'operato del consigliere di Stato Norman Gobbi, nell'ambito degli accertamenti sul "caso Zali".
In una lettera indirizzata all'Ufficio presidenziale del Gran Consiglio, Matteo Pronzini chiede che la Commissione della gestione analizzi l'atteggiamento tenuto da Gobbi nel settembre del 2021, quando l'allora responsabile politico della Magistratura ricevette una segnalazione dalla donna deceduta lo scorso 18 agosto a Melide.
Gobbi sostiene infatti che in nessuno dei contatti avuti con la donna fosse indicata la possibile commissione di reati sessuali perseguibili d'ufficio. Pronzini solleva però un interrogativo sul contenuto di quelle comunicazioni, rilevando che la segnalazione inviata dalla donna al consigliere nazionale Lorenzo Quadri differirebbe da quanto successivamente riferito da Gobbi.
L'obiettivo dell'MpS è quindi chiarire se, alla luce delle informazioni disponibili nel 2021, siano stati rispettati gli obblighi istituzionali e legali relativi alla segnalazione alla Magistratura di eventuali fatti penalmente rilevanti. Per Pronzini, l'approfondimento è necessario per «preservare la credibilità delle istituzioni» e il ruolo di Alta vigilanza esercitato dal Gran Consiglio nei confronti dell'Esecutivo.