Arbedo-Castione, lavori notturni: previste deviazioni e rallentamenti
L'intervento interesserà il tratto compreso tra la rotonda di Arbedo e quella di Castione.
BELLINZONA - Da martedì 22 settembre a giovedì 8 ottobre 2026 sono previsti, nelle ore notturne, interventi di risanamento della pavimentazione allo svincolo A2 di Bellinzona Nord. Lo ha comunicato l'Ufficio federale delle strade (USTRA).
Nello specifico, i lavori interesseranno il tratto compreso tra la rotonda di Arbedo e quella di Castione, dalle 20.00 alle 05.00. Domenica 27 settembre e domenica 4 ottobre 2026 gli interventi si svolgeranno invece dalle 23.00 alle 05.00.
Durante i lavori il traffico verrà deviato o ridotto a una sola corsia di marcia. I percorsi potrebbero quindi risultare più lunghi e complessi.
Il programma dei lavori potrebbe subire modifiche a seconda delle condizioni meteorologiche. L'USTRA invita l'utenza a rispettare la segnaletica esposta.