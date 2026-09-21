Tavolino Magico apre il 20esimo centro nella Svizzera italiana

A occuparsi della distribuzione a Massagno è un gruppo di 30 volontari coordinato da Gianmarco Galli. «Sono felice di poter aiutare il prossimo e contribuire a creare più benessere nella nostra comunità», afferma il responsabile. Un impegno condiviso dal pastore Matthias Maag: «Aiutare chi è nel bisogno è una priorità».

Ogni giovedì mattina i volontari accolgono e distribuiscono generi alimentari a circa 80 persone in possesso della carta di Tavolino Magico. L'apertura del quinto centro nell'area di Lugano risponde, secondo l'associazione, all'aumento delle richieste di sostegno alimentare e alla necessità di offrire un aiuto alle persone in situazione di precarietà.