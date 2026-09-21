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MASSAGNO

Tavolino Magico apre il 20esimo centro nella Svizzera italiana

La rete solidale cresce per rispondere all'aumento delle richieste di sostegno alimentare nella regione.
Tavolino Magico apre il 20esimo centro nella Svizzera italiana
Tavolino magico
Fonte Red
elaborata da Redazione
Tavolino Magico apre il 20esimo centro nella Svizzera italiana
La rete solidale cresce per rispondere all'aumento delle richieste di sostegno alimentare nella regione.

MASSAGNO - Tavolino Magico rafforza la propria presenza nel Luganese con l'apertura a Massagno del suo 20esimo centro di distribuzione nella Svizzera italiana, il quinto nell'area di Lugano. L'associazione distribuisce ogni settimana sul territorio luganese quattro tonnellate di cibo a oltre 860 persone in difficoltà economiche, mentre nell'intera Svizzera italiana i beneficiari sono 3'600.

Il nuovo punto di distribuzione di Massagno è operativo da alcuni mesi negli spazi messi a disposizione dalla Chiesa Cristiana Avventista del 7° Giorno, in via Cabione 18. Si aggiunge ai due centri di Viganello, a quello di Pregassona - che in questi giorni celebra 20 anni di attività e sostiene ogni settimana 275 persone - e al centro di Vezia.

A occuparsi della distribuzione a Massagno è un gruppo di 30 volontari coordinato da Gianmarco Galli. «Sono felice di poter aiutare il prossimo e contribuire a creare più benessere nella nostra comunità», afferma il responsabile. Un impegno condiviso dal pastore Matthias Maag: «Aiutare chi è nel bisogno è una priorità».

Ogni giovedì mattina i volontari accolgono e distribuiscono generi alimentari a circa 80 persone in possesso della carta di Tavolino Magico. L'apertura del quinto centro nell'area di Lugano risponde, secondo l'associazione, all'aumento delle richieste di sostegno alimentare e alla necessità di offrire un aiuto alle persone in situazione di precarietà.

L'espansione della rete arriva in un periodo segnato anche da diversi anniversari. Ad agosto il centro di Locarno Sant'Antonio ha celebrato 20 anni di attività, mentre i centri di Caslano e Chiasso hanno festeggiato rispettivamente a maggio e settembre i 15 anni.

Parallelamente cresce il numero delle persone sostenute dall'associazione. All'inizio del 2026 circa 3'300 persone in situazione di precarietà ricevevano ogni settimana un aiuto alimentare nella Svizzera italiana; oggi sono 3'600. La rete di distribuzione conta 370 volontari e una quindicina di mense sociali.

Nel 2025 la piattaforma logistica di Cadenazzo ha raggiunto un traguardo storico, salvando dal macero 1'100 tonnellate di alimenti. A livello nazionale, Tavolino Magico salva ogni giorno 34 tonnellate di derrate alimentari.

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