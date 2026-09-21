Alpinista bloccato sul Pizzo Rotondo, recuperato a 3mila metri

Il recupero con una speciale prolunga

Una volta raggiunta la zona, l'equipaggio ha effettuato un breve volo di ricognizione per individuare con precisione l'alpinista e stabilire la modalità di recupero più sicura. Lo specialista del soccorso in elicottero è stato quindi calato nelle vicinanze dell'uomo e lo ha accompagnato fino a una piccola rientranza nella parete, dove lo ha preparato per il recupero.