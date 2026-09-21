«Pronti ad accogliere 15 mila soldati Usa»
Varsavia punta a rafforzare la presenza americana per rispondere alle crescenti tensioni con Mosca.
VARSAVIA - La Polonia intende ospitare 15'000 soldati statunitensi sul proprio territorio. Lo ha dichiarato il viceministro della Difesa.
«Parliamo di un obiettivo di 15'000 soldati», ha detto il ministro Stanislaw Wziatek all'emittente Rmf Fm, precisando che tale contingente comprenderebbe circa 10'000 soldati schierati a rotazione, oltre a una quota compresa tra i 3500 e i 5000 militari di stanza permanente.
Secondo il ministro polacco, il contingente statunitense previsto verrebbe «costituito per fasi» entro il 2039. Attualmente la Polonia ospita tra i 6500 e i 7000 soldati Usa a rotazione, ha affermato. Si tratta di un numero inferiore rispetto a maggio, quando gli Stati Uniti avevano ritirato parte delle proprie truppe dal continente, inclusa la Polonia.
Giovedì, il presidente Usa Donald Trump ha parlato di «importanti progressi» verso la creazione di una base militare statunitense permanente in Polonia, proprio mentre la sua amministrazione avviava una revisione formale della presenza militare americana in Europa. La scorsa settimana, il primo ministro polacco Donald Tusk ha messo in guardia contro minacce «ibride» da parte della Russia - inclusi attacchi con droni e missili - dirette agli alleati dell'Ucraina.
Lo Stato membro della Nato e dell'Ue, situato sul fianco orientale dell'Alleanza, ha accusato la Russia di «sabotaggio» in diverse occasioni a partire dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte di Mosca nel 2022. Attualmente la Polonia è uno dei Paesi Nato che investe di più in termini relativi, destinando alla difesa quasi il 5% del proprio pil.