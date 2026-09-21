«Pronti ad accogliere 15 mila soldati Usa»

Secondo il ministro polacco, il contingente statunitense previsto verrebbe «costituito per fasi» entro il 2039. Attualmente la Polonia ospita tra i 6500 e i 7000 soldati Usa a rotazione, ha affermato. Si tratta di un numero inferiore rispetto a maggio, quando gli Stati Uniti avevano ritirato parte delle proprie truppe dal continente, inclusa la Polonia.

Giovedì, il presidente Usa Donald Trump ha parlato di «importanti progressi» verso la creazione di una base militare statunitense permanente in Polonia, proprio mentre la sua amministrazione avviava una revisione formale della presenza militare americana in Europa. La scorsa settimana, il primo ministro polacco Donald Tusk ha messo in guardia contro minacce «ibride» da parte della Russia - inclusi attacchi con droni e missili - dirette agli alleati dell'Ucraina.