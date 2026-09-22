«Il nuovo calcolo delle rette per gli ospiti delle case anziani va corretto?»

L'interrogazione sottopone al Consiglio di Stato una serie di domande sui dati effettivi emersi nelle strutture e nei Comuni, sulle differenze rispetto alle stime iniziali e sul numero di ospiti interessati dal regime transitorio. Vengono chieste anche valutazioni sulla situazione che si presenterà dal 1° gennaio 2028, quando terminerà la fase transitoria, e sulle modalità con cui affrontare in modo strutturale i casi di rigore.

Al Governo viene inoltre domandato se il nuovo meccanismo garantisca la parità di trattamento tra persone con situazioni economiche e patrimoniali analoghe, come venga assicurato il coordinamento con le prestazioni complementari e quale sarà l'impatto amministrativo dei nuovi controlli patrimoniali. I deputati chiedono anche quante risorse supplementari saranno necessarie negli uffici cantonali e quali competenze resteranno alle strutture sociosanitarie rispetto a quelle attribuite al Cantone.