Cinque ore per riaprire l’A2: il caso Mezzovico a Berna

La mozione incarica quindi il Consiglio federale di adottare, nell’ambito delle competenze della Confederazione e in particolare dell’USTRA, le misure necessarie affinché i tempi di ripristino della viabilità vengano «sensibilmente ridotti». Tra le richieste figura una verifica, ed eventualmente una revisione, delle procedure e del coordinamento tra USTRA, autorità cantonali, polizia, servizi di soccorso e imprese incaricate del recupero dei veicoli.

Quadri propone inoltre di definire, laddove sia tecnicamente e operativamente possibile, tempi-obiettivo per la riapertura almeno parziale della carreggiata, una volta garantiti i soccorsi, la sicurezza e gli accertamenti necessari. Chiede anche un confronto intercantonale sui tempi di chiusura e riapertura delle autostrade dopo incidenti analoghi, così da individuare eventuali differenze nelle procedure e nelle modalità di intervento.