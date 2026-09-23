Lavori in Via Motta: cinque notti di chiusure

Le limitazioni saranno indicate con apposita segnaletica di cantiere e/o sbarramenti fisici. Durante gli orari di chiusura sarà consentito, dove fisicamente possibile, un accesso veicolare limitato alle residenti e ai residenti, che saranno informati preventivamente. Il transito pedonale e quello dei veicoli d'emergenza saranno invece sempre garantiti.

I lavori avranno conseguenze anche sul trasporto pubblico. Nella fascia oraria dalle 20:00 alle 06:00 i mezzi non potranno transitare sulla parte alta di Via Motta e saranno quindi soppresse le fermate "Via Motta", "Casa anziani", "Ospedale OBV" e "Banchette".