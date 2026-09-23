Lavori in Via Motta: cinque notti di chiusure
Dal 12 al 16 ottobre manutenzione della pavimentazione nella parte alta della strada. Previste limitazioni al traffico e la soppressione di quattro fermate del trasporto pubblico tra le 20:00 e le 06:00.
MENDRISIO - Dal 12 al 16 ottobre 2026 sono in programma lavori di manutenzione della pavimentazione in Via Motta, nel quartiere di Mendrisio. L'intervento rientra nel programma di manutenzione straordinaria della rete stradale della Città di Mendrisio.
Per consentire l'esecuzione dei lavori saranno introdotte limitazioni temporanee al traffico e Via Motta, nella parte alta, sarà chiusa per cinque notti nella fascia oraria dalle 20:00 alle 06:00. Secondo la Città, questa organizzazione del cantiere consentirà di contenere le ripercussioni sulla viabilità.
Le limitazioni saranno indicate con apposita segnaletica di cantiere e/o sbarramenti fisici. Durante gli orari di chiusura sarà consentito, dove fisicamente possibile, un accesso veicolare limitato alle residenti e ai residenti, che saranno informati preventivamente. Il transito pedonale e quello dei veicoli d'emergenza saranno invece sempre garantiti.
I lavori avranno conseguenze anche sul trasporto pubblico. Nella fascia oraria dalle 20:00 alle 06:00 i mezzi non potranno transitare sulla parte alta di Via Motta e saranno quindi soppresse le fermate "Via Motta", "Casa anziani", "Ospedale OBV" e "Banchette".
In caso di condizioni meteorologiche avverse o di imprevisti durante l'esecuzione dei lavori, la durata dell'intervento e le relative tempistiche potranno subire variazioni.
Per tutelare la sicurezza del personale impegnato nel cantiere, la Sezione Infrastrutture e territorio e la Polizia della Città di Mendrisio raccomandano di rispettare la segnaletica e di prestare la massima attenzione agli sbarramenti e alle direzioni ammesse od obbligate, che potranno cambiare più volte nel corso dei lavori.