Torna quel ragazzo che fece commuovere Piazza Grande

Il tour si intitola "C'era un ragazzo". Se dovessi spiegare a un quindicenne che non ti conosce - e già mi sembra fantascienza - chi è Gianni Morandi, cosa gli diresti?

«Non lo so nemmeno io. Un ragazzo partito dalla montagna che ha incontrato la fortuna, quasi casualmente, perché non pensavo certo di fare il cantante. La mia curiosità, la voglia di cercare sempre cose nuove, mi ha aiutato a non fermarmi davanti alle difficoltà. Consiglio ai ragazzi di studiare, di leggere, perché serve sempre nella vita. E di non vivere solo sui social, ma di creare un rapporto vero, faccia a faccia con le persone, perché oggi questo ha tolto il piacere di stare insieme in compagnia».

Papà calzolaio, mamma casalinga, canti nella canzone "Monghidoro" scritta per te da Jovanotti. C'è un'abitudine del ragazzo di Monghidoro che ti è rimasta intatta nonostante fama e successo?

«Quella di non dimenticare mai da dove vieni. Siamo tutti nelle mani del Signore, del cielo. Non bisogna mai perdere il contatto con le proprie origini, né perdere la testa in certi esperimenti».