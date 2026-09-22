La malattia che ritorna: c'è la paura del camionista

Di conseguenza forse qualcuno ha sgarrato?

«Possibile. Non ho altre spiegazioni al momento. C'è anche da considerare un altro elemento».

Vale a dire?

«In Svizzera interna molte grosse aziende sono strutturate a settori. I maialini e le scrofe vengono spostati da un settore all'altro a seconda del peso e dell'età. Questi spostamenti, se già c'è in giro una malattia, possono favorirne la propagazione. Noi invece facciamo tutto in un unico posto e quindi da quel punto di vista siamo tranquilli. Inoltre non facciamo acquisti, non compriamo suini da fuori. Però...»