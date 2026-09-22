Parmelin punzecchia, il Consiglio di Stato risponde

Parmelin ha sottolineato che la questione è intercantonale e ha invitato il Ticino a riflettere sulle proprie spese. Sul blocco dei ristorni, ha espresso delusione, affermando che la decisione dà un’immagine negativa del Cantone, pur negando che vi siano discriminazioni.

In risposta, il Consiglio di Stato ha inviato in data 16 settembre una lettera a Parmelin, firmata dalla presidente Marina Carobbio Guscetti, sottolineando la complessità della situazione e proponendo un incontro per chiarire le posizioni e favorire un dialogo costruttivo tra Cantone e Confederazione.