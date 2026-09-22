In giro ostentando il cervo morto

La caccia però fa parte delle tradizioni ticinesi.

«Quante tradizioni appartenenti al passato sono state abolite? Siamo nel 2026. Vogliamo tornare a un secolo fa quando i maiali si ammazzavano per strada? È evoluzione questa?»

Ma i cacciatori sostengono di avere un ruolo nella regolazione dell'ecosistema...

«Ragnar Kinzelbach, biologo e zoologo, ha invece affermato che la caccia è superflua. Se la si abolisce, le popolazioni di animali selvatici si regolano da sole. Karl-Heinz Loske, biologo e scienziato, ha dichiarato che non abbiamo bisogno della caccia: dal punto di vista ecologico non è giustificabile. E Bruno Bassano, ex direttore del Parco Nazionale Gran Paradiso, in Italia, ha detto che l'ambiente si conserverebbe in modo ottimale da solo con un meccanismo di regolazione interno, senza che l'uomo spari».