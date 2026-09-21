Premiati tre giovani talenti del LAC
Riconoscimenti per Leda Kreider, Marta Malvestiti ed Edoardo Sabato: premiate le loro esperienze nelle produzioni legate al centro culturale luganese
Tre giovani attori legati alle produzioni del LAC Lugano Arte e Cultura hanno ottenuto altrettanti riconoscimenti nel 2026: Leda Kreider è stata premiata come migliore attrice emergente a Le Maschere del Teatro, Marta Malvestiti ha vinto il Premio Mariangela Melato per giovani attori professionisti ed Edoardo Sabato il Premio Hystrio alla Vocazione.
Kreider è stata premiata per l'interpretazione di Catharine Holly in Improvvisamente l'estate scorsa di Tennessee Williams, produzione LAC e Teatro Carcano Milano diretta da Stefano Cordella. Lo spettacolo ha debuttato a Lugano il 28 aprile 2025 e, dopo la tournée di inizio 2026, prosegue con nuove date. Il riconoscimento è assegnato attraverso il voto anonimo di circa mille professionisti, appassionati e abbonati, mentre critici e direttori di teatro scelgono le terne finaliste. La premiazione si è svolta il 19 settembre al Teatro Argentina di Roma.
Malvestiti ha ricevuto il Premio Mariangela Melato nell'ambito della 35° edizione del Premio Hystrio al Teatro Elfo Puccini di Milano. Diplomata alla Scuola di Teatro «Luca Ronconi» del Piccolo Teatro di Milano, allora diretta da Carmelo Rifici, ha lavorato con lo stesso regista in diverse produzioni LAC, tra cui La pulce nell'orecchio e Il gabbiano del Dittico della bufera.
Sabato si è invece aggiudicato il Premio Hystrio alla Vocazione 2026, dedicato agli attori under 30, distinguendosi insieme a Lorena Nacchia tra 241 partecipanti. «Sabato si impossessa di drammaturgie eterogenee interpretandole con taglio personale di forte impatto emotivo», recita la motivazione della giuria. Attore e percussionista, già interprete di Tre sorelle del Dittico della bufera, utilizza nella sua ricerca ritmo e suono come strumenti di indagine scenica.
Per Carmelo Rifici, direttore artistico delle arti performative del LAC, i premi confermano il valore del percorso avviato dodici anni fa con LuganoInScena, puntando sulla produzione, sulla formazione attoriale e registica, sulla drammaturgia e sulla ricerca: «Questi nuovi premi confermano la correttezza di questa intuizione [...] e mi incoraggiano a proseguire su questa strada impegnativa ma piena di soddisfazioni».
Il direttore generale Andrea Amarante sottolinea che i riconoscimenti «premiano tre giovani interpreti, ma confermano anche la qualità del lavoro che il LAC svolge dietro le quinte». Per Amarante, creare le condizioni per la crescita dei talenti e il loro confronto con artisti affermati rappresenta «un investimento concreto nel futuro del teatro».