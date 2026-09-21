Premiati tre giovani talenti del LAC

Kreider è stata premiata per l'interpretazione di Catharine Holly in Improvvisamente l'estate scorsa di Tennessee Williams, produzione LAC e Teatro Carcano Milano diretta da Stefano Cordella. Lo spettacolo ha debuttato a Lugano il 28 aprile 2025 e, dopo la tournée di inizio 2026, prosegue con nuove date. Il riconoscimento è assegnato attraverso il voto anonimo di circa mille professionisti, appassionati e abbonati, mentre critici e direttori di teatro scelgono le terne finaliste. La premiazione si è svolta il 19 settembre al Teatro Argentina di Roma.