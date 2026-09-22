Anche i sindaci delle Città ticinesi a favore della Fortezza

Secondo loro, il progetto, varato dal Municipio e approvato dal Consiglio comunale della capitale, «non sarà a beneficio esclusivo dell’economia di Bellinzona e della sua regione, bensì di tutto il Ticino, andando infatti a migliorare e integrare l'offerta culturale e turistica cantonale. Il tema è stato affrontato nel corso del più recente incontro del Tavolo dei Poli urbani, tenutosi venerdì scorso, dove abbiamo condiviso questa posizione», argomentano i firmatari.