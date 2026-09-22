Dipendenti cantonali, il VPOD rilancia la battaglia per un’indennità chilometrica più alta

Il VPOD ricorda inoltre che «il veicolo di servizio non è sempre disponibile» e che, per esigenze lavorative, «diverse mansioni non possono essere svolte avvalendosi solo dei mezzi pubblici». In questi casi, sostiene, l’utilizzo dell’auto privata «è necessario e dovrebbe essere pertanto accompagnato da un rimborso adeguato».

La richiesta è quindi di portare «anche retroattivamente» l’indennità ad almeno 65 centesimi al chilometro. Il sindacato richiama il precedente del 2022, quando il Cantone aveva accordato un aumento straordinario al settore dei Servizi di Assistenza e Cura a Domicilio.