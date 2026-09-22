46 anni sindaco, Attilio Savioni dice basta

Savioni ha spiegato a Keystone-ATS di essere soddisfatto del lavoro svolto e di ritenere che sia arrivato il momento di lasciare spazio alle nuove generazioni. A Castaneda, ha sottolineato, c'è ancora molto da fare e sarà importante continuare a stare al passo con i tempi. Una volta concluso il mandato, assicura comunque che resterà a disposizione del Comune in caso di bisogno.