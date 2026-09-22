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46 anni sindaco, Attilio Savioni dice basta

A 81 anni lascia la guida di Castaneda dopo una carriera iniziata a soli 25 anni, segnando la fine di un'epoca per il Comune grigionese.
46 anni sindaco, Attilio Savioni dice basta
Davide Giordano / Tio
Fonte Ats
di Redazione
46 anni sindaco, Attilio Savioni dice basta
A 81 anni lascia la guida di Castaneda dopo una carriera iniziata a soli 25 anni, segnando la fine di un'epoca per il Comune grigionese.

CASTANEDA - Attilio Savioni, il sindaco in carica più longevo della Svizzera, non si ricandiderà per un altro mandato. Dopo 46 anni alla guida del Comune di Castaneda (GR), l'81enne ha deciso di lasciare la carica.

Savioni ha spiegato a Keystone-ATS di essere soddisfatto del lavoro svolto e di ritenere che sia arrivato il momento di lasciare spazio alle nuove generazioni. A Castaneda, ha sottolineato, c'è ancora molto da fare e sarà importante continuare a stare al passo con i tempi. Una volta concluso il mandato, assicura comunque che resterà a disposizione del Comune in caso di bisogno.

Le elezioni per il rinnovo delle autorità comunali sono previste per il 29 novembre. Le candidature dovranno essere presentate entro il 26 ottobre.

Il momento giusto per il passaggio di consegne
Nella decisione di non affrontare un'altra legislatura ha pesato anche la situazione dell'amministrazione comunale. Il segretario Massimo Scalmazzi, che affianca Savioni da oltre trent'anni, resterà infatti al suo posto. Per il sindaco uscente, questa continuità rende il momento particolarmente adatto al ricambio: chi gli succederà potrà contare sull'esperienza del segretario comunale.

Aspettare altri quattro anni, ha spiegato Savioni, avrebbe invece potuto comportare il cambio contemporaneo del sindaco e del segretario. Una doppia transizione che ha preferito evitare.

Una carriera iniziata a 25 anni
Savioni era entrato giovanissimo nella politica comunale. Nel 1970, a 25 anni, era diventato municipale nel suo Comune natale di Santa Maria in Calanca, dove è rimasto per tre anni. Trasferitosi in seguito a Castaneda, nel 1978 è stato eletto in Municipio e, due anni più tardi, a 35 anni, è diventato sindaco.

Da allora è rimasto ininterrottamente alla guida del Comune calanchino. Nel corso dei decenni ha ricoperto anche diversi incarichi regionali e seguito numerosi progetti infrastrutturali e sovracomunali, fra cui la realizzazione della scuola di valle a Castaneda.

Ancora lo scorso novembre, in occasione dei festeggiamenti per i suoi 45 anni da sindaco, Savioni non aveva escluso una nuova candidatura. Aveva spiegato che la decisione sarebbe dipesa dalla salute e dalla volontà dei cittadini. Ora la scelta è fatta: con la fine della legislatura 2023-2026 si concluderà una permanenza alla guida del Comune durata quasi mezzo secolo.

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