Dall’apprendistato al titolo nazionale

Per D'Angelo, la vittoria corona un percorso formativo costruito nel tempo attraverso l'impegno personale, l'accompagnamento dei formatori e il sostegno dell'azienda. Il risultato si aggiunge a un altro riconoscimento ottenuto da un giovane formato da E. Biaggini SA. Due anni fa Lon Boiani, anche lui apprendista dell'azienda, aveva conquistato il titolo di campione ticinese della professione. Con D'Angelo, il riconoscimento arriva ora a livello nazionale.

La formazione degli apprendisti

E. Biaggini SA conta attualmente 14 apprendisti in formazione e punta sulla trasmissione delle competenze e sulla creazione di opportunità per i giovani, con l'obiettivo di contribuire anche alla crescita del settore.