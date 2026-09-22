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CADENAZZO

Dall’apprendistato al titolo nazionale

Un giovane ticinese conquista il primo posto ai Campionati svizzeri degli installatori di sistemi di refrigerazione.
Dall’apprendistato al titolo nazionale
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Fonte Red
elaborata da Redazione
Dall’apprendistato al titolo nazionale
Un giovane ticinese conquista il primo posto ai Campionati svizzeri degli installatori di sistemi di refrigerazione.

CADENAZZO - Ramon D'Angelo, apprendista installatore di sistemi di refrigerazione al quarto anno presso E. Biaggini SA, si è laureato campione svizzero della professione.

Il titolo è arrivato sabato 19 settembre a Egerkingen, al termine di una competizione che ha visto confrontarsi 16 giovani professionisti provenienti da tutta la Svizzera. I partecipanti sono stati chiamati a dimostrare competenze tecniche, precisione, capacità organizzative e gestione del tempo, lavorando sotto pressione in un contesto competitivo.

Per D'Angelo, la vittoria corona un percorso formativo costruito nel tempo attraverso l'impegno personale, l'accompagnamento dei formatori e il sostegno dell'azienda. Il risultato si aggiunge a un altro riconoscimento ottenuto da un giovane formato da E. Biaggini SA. Due anni fa Lon Boiani, anche lui apprendista dell'azienda, aveva conquistato il titolo di campione ticinese della professione. Con D'Angelo, il riconoscimento arriva ora a livello nazionale.

La formazione degli apprendisti
E. Biaggini SA conta attualmente 14 apprendisti in formazione e punta sulla trasmissione delle competenze e sulla creazione di opportunità per i giovani, con l'obiettivo di contribuire anche alla crescita del settore.

«Questo titolo ci rende molto orgogliosi, soprattutto perché premia l'impegno e la costanza di Ramon. Allo stesso tempo, riconosce il lavoro quotidiano dell'azienda e di tutte le persone che accompagnano gli apprendisti nel loro percorso. Per noi formare significa dare fiducia ai giovani, chiedere loro impegno e creare le condizioni affinché possano sviluppare davvero il proprio potenziale», sottolinea Nicola Lafranchi, responsabile degli apprendisti.

Tre pomeriggi per scoprire la professione
Per avvicinare altri giovani al mestiere, E. Biaggini SA organizza tre pomeriggi dedicati all'apprendistato di installatore e installatrice di sistemi di refrigerazione. Gli appuntamenti sono in programma mercoledì 21 ottobre, 18 novembre e 16 dicembre 2026.

Gli incontri si terranno dalle 13.45 alle 16.00 nella sede di E. Biaggini SA, in Via al Pian 1 a Cadenazzo. Informazioni e iscrizioni sono disponibili qui.

Durante gli appuntamenti, i partecipanti potranno visitare l'azienda e conoscere più da vicino una professione legata a celle frigorifere, pompe di calore e impianti di refrigerazione. Avranno inoltre la possibilità di incontrare chi svolge quotidianamente questo mestiere e di porre domande, raccogliendo elementi concreti per valutare se il percorso professionale corrisponda alle proprie capacità e ai propri interessi.

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