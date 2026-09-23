Premio Renato Antonini, un riconoscimento ai migliori apprendisti muratori
Alla SSIC Ticino celebrati 30 nuovi diplomati dell'edilizia: 24 con Attestato federale di capacità e sei con Certificato federale di formazione pratica.
GORDOLA - Sono 30 i giovani apprendisti che hanno concluso con successo la sessione 2026 degli esami federali per muratori e aiuto muratori. Di questi, 24 hanno ottenuto l'Attestato federale di capacità di muratore qualificato e sei il Certificato federale di formazione pratica di aiuto muratore qualificato.
I neodiplomati sono stati festeggiati al Centro di formazione professionale della Società Svizzera Impresari Costruttori (SSIC) Sezione Ticino, a Gordola, in occasione della tradizionale cerimonia di premiazione.
Massimo Cereghetti, Presidente della SSIC Sezione Ticino, ha sottolineato l'importanza del Centro e della formazione professionale, ricordando come la struttura sia nata 50 anni fa dalla convinzione che «se si crede nella formazione, bisogna creare anche le condizioni perché possa essere svolta bene». Un investimento che guarda al futuro anche attraverso il progetto Pragma e una formazione moderna, capace di rispondere alle esigenze del settore. Rivolgendosi ai neodiplomati, Cereghetti ha aggiunto: «Su questo diploma potete costruire con entusiasmo il vostro futuro».
Al centro della cerimonia anche il Premio Renato Antonini, patrocinato da Lorenza Santaniello Antonini, che ha ricordato l'importanza del riconoscimento voluto dal padre Renato per valorizzare gli sforzi dei giovani e dell'intero sistema formativo.
Alex Farinelli, Consigliere nazionale e Vicedirettore della SSIC Sezione Ticino, si è invece soffermato sulle prospettive che si aprono dopo aver ottenuto il diploma. «Un apprendistato non è una strada che vi chiude delle porte, al contrario è una strada che ne apre moltissime: potete perfezionarvi, potete specializzarvi». Farinelli ha inoltre ricordato che il settore «ha bisogno di futuri quadri e imprenditori capaci di assumersi responsabilità».
Alla presenza di oltre 100 persone, Santaniello Antonini ha quindi consegnato i riconoscimenti ai muratori che hanno ottenuto i migliori risultati di fine tirocinio. Il primo premio è andato a Kevin Notari, formatosi presso la Willy Robbiani Sagl di Bioggio, con una media finale di 5,00 e una nota di 4,80 nell'esame pratico. Al secondo posto Mattia Fumagalli, formatosi presso EVG costruzioni SA di Riva San Vitale, con una media di 5,00 e 4,70 nell'esame pratico.
Tre gli apprendisti classificatisi a pari merito al terzo posto, tutti con una media finale di 4,90 e una nota di 4,70 nell'esame pratico: Elia Buri, formatosi presso Ghirlanda SA di Davesco-Soragno; Liam Chiappini, presso Gamboni & Salmina SA di Gordola; e Robin Dellamora, presso A+T Gobbi SA di Verscio.
Al termine della cerimonia Ortelli ha ringraziato HGC e Reguscireco per il loro rinnovato sostegno.