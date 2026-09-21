GERMANIA
Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
Un dipendente è stato rianimato e trasportato in ospedale dopo essere stato colpito o forse schiacciato da una torre a caduta libera.
Felix Hörhager/dpa
Fonte Sda Dpa
Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
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Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
Un dipendente è stato rianimato e trasportato in ospedale dopo essere stato colpito o forse schiacciato da una torre a caduta libera.
Spaventoso incidente all'Oktoberfest: un uomo è in pericolo di vita
Un dipendente è stato rianimato e trasportato in ospedale dopo essere stato colpito o forse schiacciato da una torre a caduta libera.
MONACO - Grave incidente a un'attrazione dell'Oktoberfest: un dipendente è rimasto ferito ed è in pericolo di vita. L'uomo ha dovuto essere rianimato prima di essere trasportato in ospedale, ha riferito un portavoce della polizia.
L'incidente si è verificato presso una delle strutture della zona parco di divertimenti: la torre a caduta libera. Secondo le prime informazioni, il dipendente dell'attrazione o di un servizio di sicurezza si sarebbe trovato in una zona in cui non avrebbe dovuto essere.
L'uomo sarebbe quindi stato colpito o forse anche schiacciato. Le circostanze precise dell'accaduto non sono al momento note.
L'area attorno all'attrazione è stata transennata per consentire il vasto intervento dei soccorritori.
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