Il "Lupin ticinese" va a processo. Ma lui dov'è?

Perché l'uomo viene chiamato il "Lupin ticinese?" C'è chi lo considera il più famoso ladro ticinese. Il territorio a sud delle Alpi è stato tra i preferiti per le sue scorribande: si parla di fatti che risalgono a oltre 10 anni fa di una condanna a tre anni e tre mesi di reclusione per una quarantina di colpi - una dozzina dei quali in Ticino, commesso tra l'autunno 2011 e la primavera 2014. Proprio in quell'occasione Jörg W. - che in aula aveva dichiarato: «Sono diventato il capro espiatorio per tutti i furti commessi in Ticino» - aveva detto di essere troppo vecchio per continuare a fare il ladro e che era giunto il momento di rigare dritto. Aveva anche detto di essersi pentito e voler cambiare vita, «mi sono reso conto che per colpa delle mie scelte sbagliate ho perso le cose più importanti: famiglia e figli» aveva dichiarato davanti alla Corte d'Appello, presieduta dalla giudice Giovanna Roggero-Will. E Invece...

Il processo che si apre presso il tribunale regionale di Kempten, in Baviera, è legato a un arresto avvenuto esattamente un anno fa, nel settembre 2025. La polizia di frontiera tedesca lo pizzicò al valico di Lindau: Jörg W. viaggiava a bordo di un lussuoso suv DS 7 a noleggio, all'interno del quale erano stati occultati un milione di euro in contanti, più due lingotti d'oro e un sacchetto contenente scaglie del prezioso metallo. Denaro e preziosi - ora sequestrati e prova a carico dell'imputato - erano stati accuratamente nascosti nella console centrale della vettura e in altri scomparti. A insospettire le guardie doganali, secondo i media tedeschi, sarebbe stato l'atteggiamento eccessivamente rilassato di Jörg W.