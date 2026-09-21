Donna accoltellata in val d'Ossola: fermato l'ex compagno

VERBANIA - Una donna di 29 anni è stata aggredita e ferita con due fendenti all'addome. Per l'aggressione è stato fermato l'ex compagno, un 44enne. Ora lei si trova ricoverata in ospedale a Novara in prognosi riservata, ma stando alle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. È accaduto a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola, nella serata di ieri.