STATI UNITI
Cnn, Ms Now e Politico fanno causa a Trump
La richiesta di emergenza per riottenere l'accesso alla Casa Bianca sarà esaminata da un giudice federale
AFP
Fonte Ats Ans
Cnn, Ms Now e Politico fanno causa a Trump
La richiesta di emergenza per riottenere l'accesso alla Casa Bianca sarà esaminata da un giudice federale
WASHINGTON - Le tre testate giornalistiche, a cui Donald Trump ha vietato l'accesso alla Casa Bianca, Cnn, Ms Now e Politico, hanno intentato una causa basata sul Primo Emendamento per riottenere l'accesso. Lo riporta la Cnn.
La richiesta di emergenza sarà esaminata da un giudice federale del tribunale distrettuale di Washington D.C. e potrebbe portare ad udienze già questa settimana.
«Questa mattina abbiamo informato il governo che presenteremo una denuncia per proteggere i nostri diritti sanciti dal Primo Emendamento e difendere il principio secondo cui il governo non decide cosa la stampa riporta o pubblica», affermano le testate.
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