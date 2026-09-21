Mario Adinolfi finisce in carcere: usava i social ai domiciliari

La Guardia di Finanza spiega infatti che «l’adozione della misura custodiale di maggiore rigore è scaturita dalla reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell’originaria ordinanza cautelare, con la quale era stato imposto all’indagato il divieto di utilizzare, in qualsiasi forma, dispositivi telefonici, informatici e telematici, fatta eccezione per i contatti con il proprio difensore».

Il giornalista era finito ai domiciliari nell'ambito di un'indagine per truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell'attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi. L'inchiesta era partita dalle denunce di persone che gli avevano affidato somme di denaro per partecipare a un "Betting Group" chiamato "Scommessa Collettiva". Nell'ambito dell'indagine era stato disposto anche un sequestro preventivo per oltre 400 mila euro.