Multa da 403 milioni a Google per i dati di localizzazione

Secondo la Dpc, Google ha violato il Gdpr per quanto riguarda la liceità e la correttezza del trattamento dei dati in "Attività Web & App" e "Cronologia delle posizioni", gli obblighi di accountability relativi a "Precisione della posizione" e gli obblighi di trasparenza per tutte e tre le funzionalità. L'autorità ha inoltre contestato la conservazione dei dati di localizzazione oltre il necessario nell'ambito delle prime due funzioni.

Il Dpc ha sottolineato che i dati di localizzazione possono rivelare informazioni significative e private sugli individui e che, secondo gli accertamenti dell'autorità, le carenze riscontrate potevano rendere gli utenti inconsapevoli dell'utilizzo della loro posizione, anche per finalità quali la personalizzazione della pubblicità o l'inferenza dei loro interessi.