Turista disperso nel lago di Como, sommozzatori impegnati nelle ricerche

L'uomo e il ragazzo sono stati soccorsi da una barca che stava passando. La madre e l'altro figlio piccolo, di dieci anni, rimasti sul motoscafo alla deriva, sono stati portati sul pontile da unità del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza.

Le ricerche del 38enne, coordinate dalla Sala Operativa della Guardia Costiera, sono in corso. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero dei vigili del fuoco con sommozzatori da Milano e due unità navali dei vigili del fuoco di Dongo e di Como. Le profondità in quella parte di lago vanno dai 150 agli oltre 200 metri.